„Wer weiß denn sowas?“-Star Kai Pflaume prophezeit – „Werden Spaß haben“

18 Uhr in der ARD ist für viele Zuschauer ein fester Termin im Kalender, denn dann heißt es wieder: „Wer weiß denn sowas?“. Mit jeder Menge Rate-Laune starten Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton am Montagabend (14. April) in eine neue Woche. Und dieses Mal sitzen ganz besondere Gäste am Pult.

Zwei der größten Namen, die der deutsche Fußball auf dem Feld je gesehen hat: Fußballtorhüter und Torwarttrainer Sepp Maier und Torhüter Toni Schumacher.

Und schon gleich zu Anfang wird im ARD-Studio ordentlich geschäkert!

Kai Pflaume – „Ein bisschen verrückt muss man schon sein“

In der ARD steht fest: Quizshows sind echte Hits. Kein Wunder also, dass fast jeden Abend um 18 Uhr „Wer weiß denn sowas?“ über die Bildschirme flimmert. Quizshow-Stammgast Toni Schumacher kennt das Format bereits, doch für Sepp Maier ist es ein Debüt. Das merkt man ihm aber kaum an. Moderator Kai Pflaume ist sofort begeistert vom Humor und der Schlagfertigkeit der Torwart-Legende.

+++„Tatort“-Abschied beschlossene Sache: Es passiert schon nächstes Jahr+++

„Ich glaube, das kann ich vorwegnehmen, mit euch beiden werden wir Spaß haben!“, kündigt Pflaume an. Und bringt gleich die Theorie ins Spiel, dass Torhüter ein ganz eigener Schlag Mensch sei: „Ein bisschen verrückt muss man schon sein, oder?“ Maier lacht: „Klar, sonst gehst du nicht rein ins Tor!“ Es bleibt nicht bei lockeren Sprüchen, auch ein kurzer Blick in Maiers Karriere darf nicht fehlen.

Kai Pflaume lässt nicht locker

Dass Sepp Maier überhaupt Torwart wurde, sei reiner Zufall gewesen, erzählt er. Als Teenager eigentlich Feldspieler, sprang er mit 15 Jahren ein, als sich der Stammtorwart die Hand brach – der Rest ist bekanntlich Fußballgeschichte. Heute nennt sich Maier ein „Multitalent.“ Bei all seinen Titeln will Moderator Pflaume trotzdem noch mal klarstellen: „Heute zählt hier nicht, dass die Null steht.“

Mehr News:

Wie sich die beiden Fußball-Ikonen beim Raten geschlagen haben, kann man wie immer in der ARD-Mediathek nachschauen.