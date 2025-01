Kai Pflaume: Die Nachricht kam kurz nach „Klein gegen groß“

Diese Sendung hatte es wirklich in sich. Dass sich in Kai Pflaumes ARD-Primetime-Show „Klein gegen Groß“ die Stars tummeln, ist mittlerweile Gesetz. Erst vor Kurzem hatte sich Schlager-Megastar Helene Fischer dazu entschieden, ihre Kinderlieder das erste Mal auf der großen Bühne von Pflaumes Quiz-Sendung zu präsentieren. Nun das nächste große Debüt.

Das erste Mal traten der ehemalige Formel-1-Star Ralf Schumacher und sein Partner Étienne gemeinsam in der TV-Show auf. Stilecht im Cabrio fuhr das Paar ins Studio. Am Steuer jedoch saß Étienne, nicht Ralf selbst. Er komme so langsam in ein Alter, in dem er gefahren werde, scherzte der einstige Motorsportler. Es war also ein launiger Abend, den Kai Pflaume seinen Gästen da bot. Doch spiegelte sich das auch in den Quoten wider?

ZDF-Krimi setzt sich gegen Kai Pflaume durch

Naja… Im Gesamtpublikum jedenfalls reichte es nicht für den Abräumer des Abends, wie das Branchenportal „DWDL“ berichtet. Zwar schalteten ordentliche 5,12 Millionen Menschen ein, bescherten der ARD damit eine Primetime-Quote von 21,8 Prozent. Jedoch musste man sich der Konkurrenz des ZDF geschlagen geben.

Den Krimi „Ein starkes Team – Der tote Mörder“ wollten um 20.15 Uhr nämlich gar 7,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sehen, ein toller Marktanteil von 28,7 Prozent. Ein wenig anders sah das bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren aus. Da erreichten Kai Pflaume und „Klein gegen Groß“ stattliche 0,87 Millionen Menschen, eine Reichweite von 19,8 Prozent. Abgeschlagen dahinter: „Ein starkes Team – Der tote Mörder“. Lediglich 0,38 Millionen wollten den ZDF-Krimi sehen (was einem Marktanteil von 8,3 Prozent entsprach).

Deutlich hinter den Erwartungen blieb auch das „TV Total Promi-Wrestling“ zurück. Lediglich 0,4 Millionen schalteten ein, damit blieb die Show sogar hinter RTL und „Eltons 12“. Der einstige Showpraktikant von Stefan Raab hatte 0,42 Millionen Zuschauer.