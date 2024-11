Kai Pflaume: Nach „Klein gegen Groß“ reiben sich Zuschauer die Augen

Seit über zehn Jahren begeistert die ARD-Show „Klein gegen Groß“ Millionen Zuschauer. Unter der charmanten Moderation von Kai Pflaume treten Kinder und Promis in spannenden Duellen gegeneinander an – ob beim Test ihres Wissens, ihrer Geschicklichkeit oder sportlichen Fähigkeiten. Am Samstagabend (23. November) musste sich das beliebte Format aber erneut harter Konkurrenz stellen, denn „The Masked Singer“ auf ProSieben und andere Primetime-Highlights kämpften ebenfalls um die Gunst des Publikums.

Doch konnte „Klein gegen Groß“ sich durchsetzen? Ein Blick auf die Quoten bringt Gewissheit!

Kai Pflaume: Nach „Klein gegen Groß“ geht die Nachricht rum

Die Frage kann mit einem klaren „Ja!“ beantwortet werden. Denn in der aktuellen Ausgabe zog „Klein gegen Groß“ stolze 4,53 Millionen Zuschauer an und ging damit als klarer Sieger im Show-Triell vom Samstag heraus. Dies berichtete das Branchen-Portal „DWDL“. Insgesamt wurde beim Gesamt-Publikum ein Marktanteil von 20,4 Prozent erzielt.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sicherte sich das Format ebenfalls sehenswerte Quoten. In der jüngeren Altersklasse sahen noch 0,53 Millionen Zuschauer zu – ein Marktanteil von 12,3 Prozent wurde erreicht. Dennoch: Das Format mit Kai Pflaume musste im Vergleich zu den letzten Folgen Einbußen hinnehmen.

Kai Pflaume: Es gibt einen Haken

Die Gesamt-Reichweite ist zwar durchaus beachtlich, sie fiel aber geringer aus als bei den letzten beiden Folgen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war in der Tat weit mehr als der ARD-Senderschnitt, im November lag die Sendung aber noch bei 17,0 Prozent, im März gar bei über 19 Prozent.

Das aktuelle Ergebnis markiert den schwächsten Marktanteil bei den Jüngeren seit Frühjahr 2023.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Fans der Show müssen sich bis zur nächsten Ausgabe noch gedulden. Wer nicht warten kann, findet frühere Folgen in der ARD-Mediathek. Ein Blick zurück lohnt sich – denn „Klein gegen Groß“ bleibt mit Kai Pflaume auch weiterhin ein Publikumsmagnet.