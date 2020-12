Kai Pflaume: Darauf verzichten der Moderator und seine Frau – und das seit Jahren

Viel ist nicht über das Privatleben von Kai Pflaume bekannt. Doch hin und wieder lässt der Moderator durchblicken, wie es bei ihm zu Hause hergeht.

Kurz vor dem Fest der Liebe plaudert Kai Pflaume aus dem Nähkästchen und verrät dabei ein interessantes Detail über sich und Ehefrau Ilke.

Kai Pflaume: Seit 24 Jahren glücklich verheiratet

Seit 24 Jahren ist Kai Pflaume nun schon mit seiner Frau Ilke verheiratet. Zu seltenen Anlässen dürfen sich die Fans des TV-Stars auch über öffentliche Auftritte des Ehepaars freuen.

Kai Pflaume ist seit 1996 mit seiner Frau Ilke verheiratet. Foto: imago images

Normalerweise hält der 53-Jährige sein Privatleben aber unter Verschluss. Doch als Kai Pflaume im Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ dazu befragt wird, wie er und seine Liebsten die Feiertage verbringen, antwortet er ganz offen.

-------------------------

Das ist Kai Pflaume:

Kai Pflaume wurde am 27. Mai 1967 in Halle an der Saale geboren

Im Herbst 1989 flüchtete der damals 22-Jährige aus der DDR über Budapest in die Bundesrepublik Deutschland

Kai Pflaume machte sich schnell selbstständig und fing an, diverse Veranstaltungen zu moderieren

Seit 2015 moderiert er die ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“

Mit seiner Frau Ilke ist er seit 1996 verheiratet – das Paar hat zwei Söhne

Kai Pflaume lebt mit seiner Familie in Grünwald in der Nähe von München

-------------------------

Kai Pflaume: Für Ehefrau Ilke gibt es keine Geschenke

Demnach verzichten Kai Pflaume und seine Frau seit mehreren Jahren darauf, sich gegenseitig Geschenke zu Weihnachten zu machen. „Meine Frau und ich schenken uns schon seit vielen Jahren nichts, weil wir lieber nach Weihnachten entspannt zusammen einkaufen gehen“, erklärt er.

Dieses Abkommen sei eine große Erleichterung für Kai Pflaume. „Man muss sich keine Gedanken machen, womit ich den anderen in diesem Jahr denn überraschen kann“, so der ehemalige „Nur die Liebe zählt“-Moderator. Eine Situation, von der viele andere Paare vermutlich träumen. Schließlich sorgt das Thema Geschenke jedes Jahr wieder in zahlreichen Haushalten für großen Stress.

-------------------------

Mehr zu Kai Pflaume:

Kai Pflaume enthüllt bewegende Lebensgeschichte – „Das ist jetzt 31 Jahre her“

Kai Pflaume wirbt für Burgerbude – doch ein Satz irritiert die Fans

Kai Pflaume: SIE bringt ihn an seine Grenzen – „Können wir jetzt endlich...“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

-------------------------

Kai Pflaume: Seine Kinder sind nicht von der Regel betroffen

Doch das bedeutet nicht, dass im Hause Pflaume keine Geschenke unterm Weihnachtsbaum liegen. Für die zwei Söhne Marvin (23) und Leon (20) gibt es nämlich trotzdem etwas zum Auspacken. „Unsere Söhne bekommen natürlich Geschenke“, erzählt Kai Pflaume.

An Weihnachten gibt es bei Kai Pflaume nur Geschenke für die Kinder. Foto: imago images

Der TV-Star selbst wünscht sich übrigens etwas Unbezahlbares. Er möchte „möglichst schnell zurück zur Normalität und Schutz der Risikogruppen“. Ein Wunsch, mit dem sich sicherlich alle Menschen identifizieren können.

Kai Pflaume verkuppelt auf offener Straße

Kai Pflaume ist dafür bekannt, Singles auf der Suche nach der großen Liebe zu begleiten. Als er drei Frauen auf der Straße sieht, kommt ihm plötzlich eine Idee. Mehr dazu hier >>>