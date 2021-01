Kai Pflaume: Fans in Sorge wegen Harakiri-Aktion – „Habe gerade ehrlich Angst“

Kai Pflaume ist nicht nur wegen seines Talents als Moderator bekannt. Vor allem bei den Jüngeren ist er für seinen Style und seine Sneaker bekannt.

Diese stellt Kai Pflaume in seinem neusten Instagram Post zur Schau. Allerdings kommt der Beitrag nicht bei allen Followern gut an.

Kai Pflaume: Neues Bild erstaunt Fans

Um das aktuelle Schuhmodell der Marke Adidas zu bewerben, wirft sich der Moderator in Pose. Dazu hat er nicht irgendeinen Ort gewählt. Er sitzt nämlich lässig auf der Brüstung des Eisernen Stegs in Frankfurt.

---------------------------

Das ist Kai Pflaume:

Kai Pflaume wurde am 27. Mai 1967 in Halle an der Saale geboren

Im Herbst 1989 flüchtete der damals 22-Jährige aus der DDR über Budapest in die Bundesrepublik Deutschland

Kai Pflaume machte sich schnell selbstständig und fing an, diverse Veranstaltungen zu moderieren

Seit 2015 moderiert er die ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“

Seit 1996 ist er mit seiner Frau Ilke verheiratet – das Paar hat zwei Söhne

Kai Pflaume lebt mit seiner Familie in Grünwald in der Nähe von München

--------------------------

Die Brücke ist ein Wahrzeichen der Stadt am Main. Allerdings mit 6,5 Metern auch sehr hoch. „Ich freue mich sehr mal wieder in meiner alten Heimat Frankfurt am Main zu sein“, kommentiert der 53-Jährige.

Seit sechs Jahren moderiert Kai Pflaume (mitte) die Quizshow „Wer weiß denn sowas“ Foto: imago images / APress

Auf dem zweiten Bild sieht man nur die Adidas-Sneaker. Allerdings erkennt man, dass Kai Pflaume auf dem Geländer der Brücke steht. „Besten Schuhe. Gleich zweimal bestellt“, kommentiert jemand.

Instagram-Nutzerin außer sich vor Sorge

Während Viele begeistert sind, machen sich einige Fans jedoch große Sorgen um sein Wohl. „Du sitzt auf einem hohen Geländer rücklings und ungesichert? Worst case tödlichen Sturz in die Tiefe? Und Du balancierst auf dem Geländer ebenfalls ungesichert? Ich habe gerade ehrlich Angst“, schreibt eine besorgte Instagram-Nutzerin.

-------------------------

------------------------

Allerdings gibt es Entwarnung. In seiner aktuellen Story zeigt er sein super leckeres Abendessen. Der Moderator scheint also Wohl auf zu sein.