Kai Pflaume enthüllt bewegende Lebensgeschichte – „Das ist jetzt 31 Jahre her“

Der 28. September ist jedes Jahr ein sehr besonderer Tag für mich, da ich am 28. September 1989 meine Familie, meine Freunde, meine Heimatstadt Leipzig verlassen habe und aus der DDR über Ungarn in den Westen Deutschlands geflüchtet bin. Das ist jetzt 31 Jahre her und es ist unglaublich, was in dieser Zeit in meinem Leben alles passiert ist. Ich bin sehr dankbar für jede Unterstützung, die ich auch von euch die ganzen Jahre bekommen habe, für alles, was ich erleben und sehen durfte. Ich habe aber auch noch viel vor, schaue nach vorne und bleibe neugierig. Was sagt Ihr zu meinem 89er Style? Miami Vice lässt grüßen, Don Johnson sein Bruder 😁👍🏻 #jahrestag #flucht #ddr #leipzig #1989 #80s #80sfashion #miamivice #donjohnson #styleinspiration