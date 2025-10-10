Kader Loth verrät – ihr Ex ist mit einer Blondine durchgebrannt!

18 Jahre Liebe einfach verpufft!? Zwischen Kader Loth (52) und ihrem langjährigen Partner Ismet Atli (55) ist endgültig Schluss. Und diesmal wohl für immer.

Im Interview mit „Exklusiv – Das Starmagazin“ von RTL spricht die Reality-Queen offen über das Beziehungs-Aus. „Isi ist ja inzwischen sowieso mit jemand anders durchgebrannt“, sagt Kader trocken. Der neue Flirt ihres Ex soll laut ihr keine Unbekannte sein. „Es ist eine Blondine. Sie hat lange Beine und ist 1,80 Meter groß.“ Dann schiebt sie mit spitzer Zunge hinterher: „Ich hoffe, sie hat ’ne Lebensversicherung – sonst wird sie zerlegt.“

Liebes-Aus bei Kader Loth und Ismet Atli

18 Jahre lang war „Isi“, wie sie ihn nennt, ihr Lebensmittelpunkt. Das Paar galt als unzertrennlich, hatte sogar Hochzeitspläne. Zuletzt kriselte es allerdings heftig. In den vergangenen Monaten war es auffällig still geworden um die beiden. Gerüchte über Trennung und Eifersucht machten die Runde. Jetzt folgt die traurige Bestätigung.

Dabei hatte Kader vor Kurzem noch Hoffnung auf ein Liebes-Comeback angedeutet. Im Gespräch mit „Promiflash“ sagte sie damals: „Ich würde ihn jetzt nicht richtig aus meinem Leben raus haben wollen, weil ich ihm als Mensch vertraue.“ Aber schon da war klar: Die Luft ist raus. „Was die Beziehung angeht: Ja, ich glaube, wir haben alles kaputt gemacht.“ “, so Kader ehrlich.

Wer die geheimnisvolle Blondine an Isis Seite wirklich ist, bleibt vorerst unklar.