Kader Loth: „Dschungelcamp“-Star bald arm? „280 Euro im Monat“

Derzeit versucht sie sich im „Dschungelcamp“ in Südafrika durchzuschlagen, doch bald schon im wahren Leben: Kader Loth hat die Teilnahme am Reality-Format offenbar nötiger als gedacht. Der TV-Star hat gerade erst seinen Rentenbescheid erhalten – und der sieht alles andere als vielversprechend aus.

Jetzt verrät Kader Loth, was ihr demnächst finanziell blühen wird.

Kader Loth hat Existenz-Angst: „280 Euro im Monat“

Die 51-Jährige teilt den Inhalt ihres Rentenbescheids nun mit der Öffentlichkeit. „Ich habe neulich meinen Rentenbescheid bekommen – 280 Euro im Monat, ab dem 65. Lebensjahr. Das ist wirklich erschreckend“, so Kader gegenüber „Bild“. Eine Summe, die sie geradezu in Panik versetzt. Kader: „Wir Promis bekommen gefühlt keine gesetzliche Rente, und wenn doch, dann reicht sie nicht zum Leben. Das macht mir wirklich Angst.“

Dabei ist sie schon seit einigen Jahren in der Entertainment-Branche tätig. Denn auch wenn einige Fans die Berlinerin mit türkischer Abstammung nur aus dem „Dschungelcamp“ kennen mögen, ihre Showbiz-Karriere begann bereits vor über 26 Jahren. 1998/1999 wurde Kader Loth zum „Pet of the Year“ beim Männermagazin „Penthouse“ gekürt. Danach war sie unter anderem im Sat.1 „Frühstücksfernsehen“ zu sehen, 2004 folgte ihr Auftritt bei „Big Brother“. Seitdem hat Kader Loth an zig weiteren Formaten teilgenommen.

Aktuell versucht sich die 51-Jährige beim Sommer-„Dschungelcamp“ in Südafrika mit Maden und Würmern herumzuschlagen und sogar mit einigen anderen Mitstreitern. (Hier erfährst du, mit wem sich Kader aktuell in den Haaren hat >>>).

Ihre erneute Teilnahme, nachdem sie 2017 schon einmal den Gang in den Dschungel gewagt hatte, kommt nun nicht von ungefähr. Sie will finanziell vorsorgen. „Das ist auch einer der Gründe, warum ich hier mitmache.“ Darüber hinaus hat sie laut „Bild“ mehrere Versicherungen abgeschlossen und in ihre Privatrente investiert. Außerdem überlege sie gerade, noch eine Immobilie zu kaufen, verrät Kader Loth.

Die Angst vor dem Alter besteht bei ihr trotzdem, da ist die „Dschungelcamp“-Gage wohl nur ein kleiner Trost.