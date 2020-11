Kader Loth richtet besornigserregende Worte an ihre Fans. Das Party-Girl bricht dabei sogar in Tränen aus.

Kader Loth bricht in Tränen aus: „Ich weiß nicht, ob ich übermorgen noch lebe“

So haben die Follower von Kader Loth sie noch nie gesehen. Mit verheulten Augen spricht die 47-Jährige am Mittwoch in ihre Handykamera.

Was ist da denn los? Kader Loth scheint fix und fertig zu sein. Der Reality-Star fürchtet sogar um sein Leben.

Kader Loth hat Corona: Ein Schock für den Reality-Star

Mit zitternder Stimme meldet sich Kader Loth bei ihren Fans zurück. Diese haben sich schon gefragt, wieso so lange nichts von dem TV-Star kam. Jetzt ist es raus: Kader Loth hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

„Ich wollte mich einfach kurz melden, weil ich seit drei, vier Tagen angeschlagen bin und es ist auch nicht besser geworden“, klagt das Party-Girl über seine aktuelle Situation. Kader könne sich nicht erklären, wie es so weit kommen konnte, da sie das Haus nie ohne Maske und Handschuhe verlassen und „extrem aufgepasst“ habe.

Das ist Kader Loth:

Kader Onput wurde am 5. Januar 1973 in Berlin geboren

Im Jahr 1990 heiratete die 17-jährige Kader einen Kanadier, dessen Nachnamen sie bis heute trägt – das Paar trennte sich nach zwei Jahren. Doch die Ehe wurde erst im April 2016 geschieden

Sie wurde im Jahr 2004 als Teilnehmerin der Reality-Show „Big Brother“ berühmt

Kader Loth trat anschließend in diversen Reality-TV-Formaten auf – darunter „Die Alm“, „Die Burg“ oder „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“

Von 2008 bis 2013 war sie mit dem Unternehmer Ismet Atli verlobt – ein Jahr später fand das Paar wieder zusammen

Kader Loth ist in Panik – die Fans wollen das Model beruhigen

Auch ihr eigenes Zuhause soll Kader Loth regelmäßig desinfiziert haben. „Das Schlimme ist ja, ich weiß nicht, ob ich übermorgen noch lebe“, platzt es aus dem TV-Sternchen. Sofort schießen Kader die Tränen in die Augen. Sie habe große Angst vor ihrem Krankheitsverlauf.

Kader Loth fühlt sich hilflos. Foto: picture alliance/dpa

Doch die sind sofort für Kader Loth da und versuchen sie zu beruhigen:

„Kader, du brauchst keine Angst haben. Schlimme Verläufe gibt es selten und dann überwiegend bei Leuten, die schon vorerkrankt sind. Bitte, bitte, mach dir keine Sorgen. Du hast doch bestimmt Ärzte an deiner Seite. Alles wird gut.“

„ Du bist eine gesunde junge Frau. Und auch du wirst es schaffen. Ganz sicher. Daumen sind gedrückt. Du packst das.“

„Nicht ängstlich sein, du bist sportlich und hast keine Vorerkrankungen und dass der Körper jetzt fiebert, ist gut. Das Immunsystem aktiviert sich und greift das Virus an.“

Andere User scheinen die Sorgen des It-Girls nicht ganz ernst nehmen zu können, so schreibt einer von ihnen: „Aber Kader, jetzt mal ernsthaft?! Das ist ein Virus wie eine Grippe... Wenn du danach gehst, kannst du an der Grippe auch sterben.“

Angst vor Coronavirus? Kader Loth ist nicht allein

Das Coronavirus ist selbstverständlich nicht zu unterschätzen, jedoch davon auszugehen, dass es einen gesunden Menschen innerhalb weniger Tage aus heiterem Himmel das Leben kosten wird, ist ziemlich unwahrscheinlich. Zudem sieht es nicht so aus, als würde sich Kader Loth in einem Krankenhaus befinden oder schwerwiegende Atembeschwerden haben.

Dennoch ist das Model mit seinen Ängsten sicherlich nicht alleine. Viele Menschen fürchten sich davor, positiv getestet zu werden, da sie nicht wissen, was sie bei einer möglichen Erkrankung erwartet.

Warum ein Virologe nun Entwarnung gibt, liest du hier.