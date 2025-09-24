Kabel 1-Serie „Morlock Motors“ geht in die 3. Runde – doch es ist nicht alles

Mit „Morlock Motors – Big Deals im Westerwald“ konnte Kabel 1 im letzten Jahr beeindruckende Erfolge erzielen. Die Fortsetzung des Formats „Steel Buddies“ kam gut an und erreichte regelmäßig über sieben Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Eine neue Staffel startet im Herbst und wird die Erfolgsserie fortführen.

Weitere Kabel 1-Highlights geplant

Die neuen Episoden von „Morlock Motors“ laufen ab dem 16. Oktober immer donnerstags um 20.15 Uhr. Direkt danach zeigt Kabel 1 das neue Format „Die Restposten-Kings“.

Dieses übernimmt den späten Sendeplatz am Donnerstag, der langjährig vom „K1 Magazin“ belegt wurde. Auch der Freitagabend erhält Nachschub. Ab dem 17. Oktober setzt der Sender auf die neue True-Crime-Reihe „Perspektiven des Todes“, wie „DWDL“ berichtet. Aktuell läuft dort noch „Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle“, die weiterhin mit Wiederholungen zu sehen sein wird.

Der Sender bleibt damit seiner Linie treu, bewährte Formate mit neuen Ideen zu kombinieren, um das Publikum zu begeistern.

