Kabel 1 zeigt Monster-Film: Kritik verhöhnte ihn als „menschenverachtenden Schrott“

Das TV-Programm im Sommer ist stets so eine Sache. Richtig viel Neues gibt es auf den Sendern meistens nicht, eher werden ein paar olle Kamellen herausgekramt und noch einmal dem geneigten Publikum präsentiert. Aber wer will das Kabel 1, RTL Zwei, ARD und Co. vorwerfen? Im Sommer sind die Menschen lieber an der frischen Luft als vor dem Fernseher. Urlaub, Sonne und Strand sind dann einfach wichtiger als ein neuer „Tatort“ oder ein teurer Blockbuster aus Hollywood.

Und so zeigt auch Kabel 1 am Dienstag (26. August, 20.15 Uhr) einen Film, der bereits ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Nämlich den Monster-Film „Kong: Skull Island“. Der erschien bereits 2017. In dem Streifen überzeugt ein Monsterjäger die US-Regierung, eine Expedition zu einer unerforschten Insel zu finanzieren. Angekommen auf Skull Island erwartet die Forscher eine waghalsige Reise in die Tiefen des Dschungels.

Kabel 1 zeigt „Kong: Skull Island“

Klingt eigentlich ganz gut, wenn es nach Hannah Pilarczyk, die 2017 eine Kritik zu dem Film im „Spiegel“ veröffentlichte, geht, sollte man aber lieber etwas anderes einschalten. So würde „Kong: Skull Island“ „nicht in der Masse, sondern en détail“ zeigen, „welchen politisch verkommenen und menschenverachtenden Schrott Hollywood mittlerweile routinemäßig produziert“.

Eine Erzählung sei in dem 190-Millionen-Dollar-Film nicht erkennbar, so die Autorin weiter. Die Star-Besetzung rund um John Goodman und Tom Hiddleston sei nur dazu da, „um vom Ideenbankrott ablenken“.

Die Film-Website „Rotten Tomatoes“ ist da schon etwas positiver gestimmt. Der Kabel-1-Dienstags-Film überzeugte rund 75 Prozent der Kritiker. Dazu heißt es: „Mit aufregenden Hinguckern, soliden Schauspielern und einer rasanten Geschichte verdient sich ‚Kong: Skull Island‘ seinen Platz in der Mythologie der Filmmonster, ohne jemals an das klassische Original heranzukommen.“