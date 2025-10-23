Kabel1 macht es offiziell – „Die Reimanns“ kehren mit neuen Folgen zurück

Neuigkeiten zu „Die Reimanns“! Das Paar wird schon bald wieder im TV zu sehen sein.

Das Format zeigt erneut das außergewöhnliche Leben von Konny und Manu Reimann auf Hawaii. Strand, Sonne und das süße Leben im Süden des Pazifiks sind ihre Kulisse. Ob beim Ausbau ihrer Dachterrasse oder der Reparatur ihres Schulbusses – Konny gestaltet fleißig mit. Seit 2022 läuft die Show bei Kabel Eins, davor bei RTLZWEI.

Neue Folgen von „Die Reimanns“

Der TV-Sender Kabel Eins startet im November mit einer echten Zuschauer-Lieblingssendung durch. Die beliebte Dokusoap „Willkommen bei den Reimanns“ kehrt zurück. Fans können die Abenteuer des Auswanderer-Paares ab Sonntag, den 9. November, um 20.15 Uhr verfolgen. Wie gewohnt dauert jede Folge volle zwei Stunden bis 22.15 Uhr.

Die vorherigen Staffeln der Dokusoap schnitten bei den Quoten solide ab, erreichten aber keine Bestwerte. Meist pendelten die Zuschauerzahlen um die vier Prozent, mit einigen Ausreißern über fünf Prozent und hin und wieder schwächeren Episoden nahe drei Prozent. Deshalb liegt die Latte für die kommende Staffel etwas höher.

Mit Herz, Humor und Tatkraft erobern die Reimanns weiterhin ihre Fans. Kabel Eins setzt darauf, dass die nächste Runde noch mehr Zuschauer begeistert und sich vom unteren Bereich der Quoten fernhält. Die Mischung aus tropischem Lifestyle und Konny Reimanns handwerklichem Geschick bleibt ein Markenzeichen der unterhaltsamen Sendung.