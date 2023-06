Kabel Eins: Offiziell! Sender holt Kult-Show zurück ins Programm

Alle Fans von kultigen Sendungen aus vergangenen Jahren aufgepasst! Der Sender Kabel Eins macht jetzt öffentlich, welches beliebtes TV-Format wieder zurück ins Programm geholt wird. Vor allem Quiz-Fans werden dabei voll auf ihre Kosten kommen.

Ab Herbst können sich die Kabel Eins Zuschauer auf neue Folgen des Kult-Formats „Quiz Taxi“ freuen. Die Rateshow auf Rädern wird von dem Sender nun erneut ins Programm geholt, nachdem es 2008 von der Bildfläche verschwunden war.

Kabel Eins: Darum geht es bei“Quiz Taxi“

Lang ist es her, dass das „Quiz Taxi“ durch die Straßen fuhr und die Fahrgäste in Sachen Allgemeinwissen testet. Das Prinzip der Show: Vor Beginn der Fahrt geben die Kandidaten dem Fahrer ihren Zielort an. Auf der Fahrt werden ihnen Fragen aus verschiedensten Gebieten gestellt. Diese müssen sie richtig beantworten, um am Ende der Fahrt ihre erspielte Gewinnsumme zu bekommen.

Anders als bei einigen anderen Quiz-Formaten stehen keine Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Einige Fragen beziehen sich auf Bilder, Buchstabierungen oder kurze Musik- oder Videoclips, die über Lautsprecher und Bildschirme im Taxi eingespielt werden.

Thomas Hackenberg wieder dabei

Von Anfang an war Thomas Hackenberg als Moderator und Taxifahrer am Start. Und auch die Neuauflage wird mit ihm gedreht. Die Fans freuen sich über diese Ankündigung und kommentieren auf Twitter unter anderem Dinge, wie „Ah, schön. Das ist echt mal eine positive Überraschung!“ oder „Beste Sendung!“

Mehr News:

Auch andere Sender haben in der jüngsten Vergangenheit versucht, alte Formate wieder an den Start zu bringen. Sendungen, wie „Der Preis ist heiß“ mit Wijnvoord oder der „100.000 Mark Show“ mit Ulla Kock am Brink wagten einen Neustart bei RTL. ProSieben setzt seit 2021 auf neue Folgen von „TV total“, allerdings ohne Stefan Raab.