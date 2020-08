Kabel 1 schickt Drogen-Mädchen ins Kloster: Das sollen die Nonnen bitter bereuen

„Mein Name ist Antonia, ich bin 15 Jahre alt, meine Hobbys sind Saufen, Kiffen, Feiern. Die Schule muss leider darunter leiden.“ So stellt sich ein junges Mädchen bei Kabel 1 vor. Antonia, die noch bei ihrer Mama Manuela lebt, hat sich bereit erklärt, an einem Experiment teilzunehmen.

Um was es geht, weiß Antonia nicht. Klar ist nur, Kabel 1 schickt sie mit anderen Jugendlichen auf eine Reise. Hätte Antonia gewusst, dass die in einem weißrussischen Kloster endet, sie hätte sich ihre Teilnahme wohl zwei Mal überlegt.

Kabel 1 schickt Drogen-Mädchen ins Kloster

Im Kloster herrschen strenge Regeln. Foto: Kabel 1

Vermutlich hätten das aber auch die Nonnen des Klosters der heiligen Elisabeth in Minsk getan. Denn schon in der kurzen Preview zur zweiten Staffel „Ab ins Kloster – Rosenkranz statt Randale“ dürfte klar werden, nur mit nett zureden, wird sich Antonia, die seit einem Jahr regelmäßig kifft und nach Drogen- und Alkoholnächten auch schon mal in ihrem eigenen Erbrochenen aufgewacht ist, nicht bändigen lassen.

Doch die Regeln der Nonnen sind klar, wie Mutter Elisabeth, die einzige Deutsche in dem weißrussischen Gotteshaus erklärt: „Alkohol, Drogen, Rauchen und Zigaretten sind wirklich verboten bei uns. Wir stehen auf, wir gehen zum Gebet, wir gehen zur Arbeit, wir gehen wieder zum Gebet. Wir schlafen.“

Drogen-Mädchen rastet aus: „Ihr seid alles richtige Heuchler“

Nach besonders viel Spaß klingt das jetzt nicht. Klar, dass die Freiheitsliebende Antonia das jetzt nicht so spaßig findet. Relativ schnell rastet sie aus und zeigt den Nonnen, dass sie nicht nach ihren Regeln tanzen will.

Na, das kann ja lustig werden. Die ganze Folge „Ab ins Kloster – Rosenkranz statt Randale“ siehst du am Donnerstag um 20.15 Uhr bei Kabel 1.