Laut US-Medienberichten: Justin Timberlake festgenommen

Wie amerikanische Medien berichten, soll Superstar Justin Timberlake nach einem Verkehrsdelikt festgenommen worden sein.

Wie „The Sun“ und „ABC News“ berichten, sei der „Cry me a River“-Sänger wegen Trunkenheit am Steuer in Sag Harbor im US-Bundesstaat New York festgenommen worden. Der Sänger soll am Dienstagmorgen um 9 Uhr Ortszeit vor Gericht angeklagt werden, wie ein Gerichtsschreiber gegenüber den Medien bestätigte.

Die Festnahme soll am Montagabend erfolgt sein. Timberlake soll an diesem Wochenende zwei Konzerte in Chicago und in der kommenden Woche zwei Konzerte in New York City spielen.