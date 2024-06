Julian Sommer performt als Handwerker – wieso ihm das nicht fremd ist

Julian Sommer hat sich zu einer festen Größe am Ballermann auf Mallorca entpuppt. Der aus der Eifel stammende Musiker tritt inzwischen jeden Sonntag im Bierkönig auf und durfte sich in der Vergangenheit schon über zahlreiche Features mit Legenden wie Mia Julia und Mickie Krause freuen.

Mit Letzterem veröffentlichte Julian Sommer erst vor wenigen Wochen den Ohrwurm „Handwerker“: Im Blaumann und mit Arbeitshelm performen die beiden Künstler im dazugehörigen Video zum Track – für Julian Sommer keine ganz so fremde Angelegenheit…

Julian Sommer hatte ursprünglich ganz andere Pläne

Bevor der 26-Jährige die Playa de Palma eroberte, war er nämlich genau genommen schon „mit Schrauben“ beschäftigt. „Ich war ja zuerst Kfz-Mechatroniker, dann hab ich im Büro gearbeitet vom gleichen Betrieb – wir hatten da noch einen Onlineshop für Kfz-Teile“, erzählte Julian Sommer gegenüber unserer Redaktion.

Statt sich also „einen reinzuschrauben“, hat der Sänger tatsächlich Expertise im Handwerk mit Autos. Doch seine berufliche Ausrichtung veränderte sich im Laufe der Jahre: „Dann hab ich alles irgendwann nebenbei gemacht, dann kam die Musik dazu und irgendwann dann nur noch die Musik.“

Julian Sommer betont: „Das kann ich ganz gut!“

Für Julian Sommer könnte es offenbar kaum besser laufen. Und auch er selbst habe sich die Entwicklung niemals so vorstellen können: „Es ist ein schönes Gefühl. Es war ursprünglich gar nicht so geplant, dass ich auf die Bühne gehe, aber es kam halt so zusätzlich und das war eigentlich ganz cool.“

Auf seinem Weg von der Werkstatt, über das Büro auf die Bühne lernte sich Julian Sommer aber auch selbst besser kennen. „Ich hab auch für mich entdeckt, dass das so ein bisschen eine Stärke von mir ist: Auf der Bühne stehen, das kann ich ganz gut und das macht Spaß“, schwärmte der „Ruf den Doc“-Interpret im Gespräch. Und genau davon können sich seine Fans regelmäßig selbst überzeugen.