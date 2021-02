Jürgen Milski: Nach Tumor-Diagnose – DIESER Anruf hat alles verändert

Es müssen grauenhafte Tage gewesen sein, in denen Jürgen Milski nicht wusste, was in seinem Körper los war. Der Mallorca-Star befürchtete, schon bald eine Krebs-Diagnose zu erhalten.

Nach einer Zahnbehandlung musste sich Jürgen Milski einen Tumor aus dem Kiefer entfernen lassen. Ob es gut- oder bösartiges Gewebe war, wusste der Entertainer nicht – bis jetzt.

Jürgen Milski kann aufatmen – „Last vom Herzen gefallen“

Völlig aufgelöst meldete sich Jürgen Milski am Mittwoch bei seinen Fans. „Jetzt musste ich mal ganz schnell rechts ranfahren“, erklärte der Kölner, der seine Videobotschaft noch im Auto aufnahm. „Ich habe gerade einen Anruf bekommen“, so Jürgen, der nur wenige Momente zuvor mit seinem Arzt sprach.

Und dieser Anruf schien plötzlich alles in Jürgens Leben verändert zu haben. Denn: Es hat sich herausgestellt, „dass der Tumor tatsächlich gutartig ist. Jetzt ist mir wirklich eine zentnerschwere Last vom Herzen gefallen.“

----------------------------------------

Das ist Jürgen Milski:

Jürgen Hans Milski wurde am 24. November 1963 in Köln geboren

Im Jahr 2000 wurde er durch die allererste „Big Brother“-Staffel berühmt – dort belegte er den zweiten Platz

Von 2005 bis 2016 moderierte er bei 9Live und Sport1 sogenannte Call-in-Gewinnspiele

Außerdem ist er als Ballermann-Sänger auf Mallorca tätig

Zudem nimmt Jürgen Milski an diversen TV-Formaten teil – darunter „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, „Kampf der Realitystars“ oder „Let's Dance“

----------------------------------------

Jürgen Milski emotional: „Ich bin in Gedanken bei euch“

Voller Euphorie bedankte sich Jürgen Milski bei seinen treuen Fans, die ihm ganz fest die Daumen gedrückt haben. Doch der Partysänger weiß auch, dass nicht jeder so glimpflich davon kommt.

Jürgen Milski ließ sich Mitte Februar einen Tumor aus dem Kiefer entfernen. Foto: imago images

„Nichtsdestotrotz bin ich in Gedanken bei den Menschen, die gerade das Gleiche durchmachen. Da haben mir nämlich viele Menschen geschrieben. Ich bin in Gedanken bei euch, drück' euch natürlich auch allen die Daumen, dass ihr ein positives Ergebnis bekommt“, erzählte er in dem Video auf seinem Instagram-Account.

Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für Jürgen Milski geht es also erstmal wieder bergauf. Der TV-Star konnte sein Glück noch gar nicht richtig fassen: „Jetzt kann ich wieder zuversichtlich in die Zukunft schauen. Mein Leben glücklich weiterleben.“ Seinen Fans wünschte er deshalb nun nur noch eines: Gesundheit.

