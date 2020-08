Jürgen Milski teilt irres Bild im Stadion – „Mut zur Hässlichkeit“

View this post on Instagram

Gerade durch Zufall gefunden..Das war 1991 im Berliner Olympiastadion beim DFB Pokal Endspiel Werder Bremen gegen den 1.FC Köln! Was ich mir bei der Frisur gedacht habe weiß ich heute auch nicht mehr!! 🤔Auf jeden Fall hatte ich Mut zur Hässlichkeit!!🤭😀😂 übrigens..mit dem jungen Mann neben mir bin ich heute noch befreundet..obwohl er mir damals nicht offen und ehrlich gesagt hat wie scheisse ich da ausgesehen habe!!😁😁😁#fokohila #90er @werderbremen @fckoeln @dfb_pokal @fikret.kucukoglu