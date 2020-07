Jürgen Milski kann DAS nicht fassen – „Ich würde wahnsinnig werden“

Bei der Sendung „So liebt Deutschland“ klärt Sat. 1 über das Sexleben der Deutschen auf. Auch Jürgen Milski bietet intime Einblicke.

Der Schlagersänger sieht bei „So liebt Deutschland“ einen Beitrag von Sat. 1 und Jürgen Milski kann es einfach nicht fassen.

Jürgen Milski sieht DAS und kann es nicht glauben

Sat. 1 räumt mit Sexmythen auf, spricht über die Vorlieben von Frauen und Männer und über die Eigenarten der Vagina. „So liebt Deutschland“ blickt in die Schlafzimmer der Deutschen und will aufklären.

Als kleiner Sidekick sind auch einige Promis dabei, die intime Einblicke in ihr eigenes Sexleben bieten. Neben Jürgen Milski lassen auch Desiree Nick, Claudia Obert, Matthias Mangiapane und Janine Pink freche Sprüche los.

---------------------------------------

Das ist Jürgen Milski

Geboren am 24. November 1963 in Köln

Ist gelernter Feinblechner

War 2000 Teilnehmer bei der Show „Big Brother“ dabei

Landete mit dem Lied „Großer Bruder“ einen echten Hit

Arbeitet mittlerweile Schlagersänger und Moderator

Nahm teil an Let’s Dance (2013) und dem Dschungel-Camp (2016)

---------------------------------------

Thema am Mittwochabend war auch Polyamorie, also Beziehungen mit mehreren Partnern. Dazu hat Sat. 1 ein Pärchen besucht, das seit einigen Jahren in Polyamorie lebt. Neben ihrer dem eigentlichen Partner haben sie noch weitere Lover.

Polyamorie? Nichts für Jürgen Milski!

„So liebt Deutschland“ zeigt eine Szene, wo das Paar seine Woche plant. Die Frau fragt ihren Mann, ob sie am nächsten Tag bei einem anderen Lover schlafen kann. Jürgen Milski fällt dabei vom Glauben ab. „Ich würde wahnsinnig werden“, sagt der Schlagersänger, als er das hört.

Jürgen Milski ist ein Mann der klaren Worte. Als es zum Thema Schönheits-OPs geht, macht er eine Ansage: „Wenn ihr Frauen wüsstet, was wir Männer wirklich an euch Frauen lieben – eure Natürlichkeit!“

Jürgen Milski nimmt bald beim "Kampf der Realitystars" teil. Foto: imago images / Future Image

---------------------------------------

---------------------------------------

DAS macht Jürgen Milski jetzt

Seine Sprüche können die Fans bald auch wieder in einer TV-Show sehen. Am 22. Juli um 20.15 Uhr startet bei „RTL Zwei“ das neue Format „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“. Mit dabei ist Jürgen Milski. Alle Infos rund um die Show bekommst du hier bei uns! (fs)