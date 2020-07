Jürgen Milski geht auf Ballermann-Sänger los – klare Ansage: „Pack schlägt sich...“

Prügel-Video von Jürgen Milski!

„Was ist denn jetzt los?“ werden sich viele Fans von Jürgen Milski bei dem neusten Instagram-Post gedacht haben. Wir klären auf.

Jürgen Milski: Prügel-Video – was dahinter steckt

Das neuste Video von Jürgen Milski mit dem Titel „Elefantentreffen in Zell am See“ ist mal wieder ganz schön verrückt. Der Schlagersänger klingelt an der Türe bei Ralf Kosche. Die Tür öffnet sich und Milski fragt provokativ: „Wohnt dieser Ramon bei dir?“

Und dann geht’s richtig los: Ramon Ademes kommt zu Tür gesprintet und das Wortgefecht beginnt. Jürgen Milski verteilt eine Backpfeife, Ramon Ademes schlägt zurück. Aber keine Sorge – die ganze Einlage ist nur Show. „Pack schlägt sich, Pack verträgt – komm wir gehen einen Trinken“, sagen die Zwei.

---------------------------------------

Das ist Jürgen Milski

Geboren am 24. November 1963 in Köln

Ist gelernter Feinblechner

War 2000 Teilnehmer bei der Show „Big Brother“ dabei

Landete mit dem Lied „Großer Bruder“ einen echten Hit

Arbeitet mittlerweile Schlagersänger und Moderator

Nahm teil an Let’s Dance (2013) und dem Dschungel-Camp (2016)

---------------------------------------

Ramon Ademes ist ebenfalls Ballermann-Sänger und spielt bei der RTL-Soap „Unter Uns“ mit. Er wird nur der „singende Türsteher“ genannt. Gemeinsam hat das Schlager-Duo Urlaub in Österreich gemacht.

Jürgen Milski nimmt an neuer TV-Show teil

Für Jürgen Milski war der kleine Fight unter Freunden wohl eine kleine Vorbereitung auf seinen neusten TV-Auftritt. Der 56-Jährige nimmt an der neuen RTL-Zwei-Show „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ teil.

In zahlreichen Spielen setzen die Teilnehmer in Thailand Komfort und Annehmlichkeiten aufs Spiel. Wenn es richtig mies läuft, streicht „RTL Zwei“ den Stars schnell mal Wasser, Bett oder Kleiderschrank. Moderiert wird die neue Show von Cathy Hummels.

Jürgen Milski ist bei der neuen "RTL Zwei"-Show dabei. Foto: imago/Revierfoto

---------------------------------------

---------------------------------------

Am 22. Juli um 20.15 Uhr geht’s bei „RTL Zwei“ los mit der ersten Folge. Mit dabei sind neben Jürgen Milski auch: Oliver Sanne, Hubert Fella, Annemarie Eilfeld, Momo, Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein, Kate Merlan, Georgina Fleur, Sandy Fähse, Sam Dylan, Tayisiya und Yana Morderger. (fs)

Alle Infos rund um die Show bekommst du hier bei uns!