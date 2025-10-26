Jürgen Milski sauer: „Werden wir in Deutschland nur noch verarscht?“

TV-Urgestein Jürgen Milski ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil der deutschen Entertainment-Welt. Als stolzer Kölner und gefeierter Mallorca-Sänger ist er bestens darüber informiert, was in der Domstadt und auf der sonnigen Baleareninsel passiert.

Doch vor kurzer Zeit erlebte der 61-Jährige einen Schreckmoment, der ihn völlig fassungslos machte. Direkt am Auto entdeckte er ein Knöllchen. Nun teilt er das einprägsame Erlebnis mit seiner Instagram-Community und lässt ordentlich Frust ab.

Jürgen Milski traut seinen Augen kaum

Ein abgelaufenes Parkticket und ein Knöllchen an der Windschutzscheibe – das ist wohl fast schon jedem passiert. Doch Jürgen Milski sicherte sich ab. Er zog ein Ticket, um eine mögliche Strafe zu vermeiden. Als er jedoch zum Auto zurückkam, traute er seinen Augen kaum. Trotz frischem Parkticket fand der Mallorca-Sänger ein Knöllchen.

„Ich könnte gerade einen Anfall kriegen. Ist das alles Willkür? Werden wir in Deutschland langsam nur noch verarscht?“, wird Jürgen Milski in seinem Instagram-Reel deutlich. Der Grund: Auf seinem Armaturenbrett lagen zwei Tickets – das alte und das aktuelle.

„Ich könnte durchdrehen.“

Eine Momentaufnahme, die offenbar für Verwirrung bei der Kontrolle sorgte. Doch damit nicht genug! Jürgen Milski erklärt weiter: „Das ist ein Leihwagen. Jetzt geht diese Anzeige zu dieser Leihwagenfirma, die die an mich weiterschicken. Das kostet – glaube ich – 20 Euro Gebühren.“

Selbstverständlich möchte der Mallorca-Sänger die Strafe nicht auf sich sitzen lassen. Er kündigt an, Einspruch einzulegen. Auch wenn er die Gebühr von 20 Euro wohl trotzdem zahlen muss.

„Ich könnte durchdrehen. Das hat mit Ungerechtigkeit und Doofheit zu tun“, schimpft der Kölner. Nun macht er sich auf den Weg nach Köln Heimersdorf und hofft, die Kontrolleurin zur Rede zu stellen. Es bleibt spannend, wie sich der Fall entwickelt. Jürgen Milski wird seine Community bestimmt auf dem Laufenden halten…