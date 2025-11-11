„Erholung von seiner Frau“: Jürgen Milski will vermissten Reality-Star in Marokko gesehen haben

Mitten am Flughafen von Marrakesch! Ballermann-Urgestein Jürgen Milski (61) wollte eigentlich nur Sonne tanken, und glaubt, dabei den angeblich vermissten Reality-Star Nikola Grey (29) entdeckt zu haben.

In seiner Instagram-Story berichtet der Entertainer ganz beiläufig: „Ich bin gestern in Marrakesch gelandet. Und zu 90 bis 95 Prozent hab ich den Bruder da rumlaufen sehen – aber bei der Ankunft, nicht beim Abflug!“ Damit meint er Nikola Grey, den Ehemann von Bachelor-Bekanntheit Kim Virginia (30), um den seit Tagen wilde Spekulationen kursieren. Kim hatte öffentlich Alarm geschlagen, nachdem von ihrem Mann plötzlich jede Spur fehlte.

Hat Jürgen Milski IHN in Marokko entdeckt?

Doch laut Milski war der Influencer quicklebendig, samt tierischer Begleitung. „Der hatte ’nen kleinen Dalmatiner dabei und – meine ich – über dem Auge so ein Dalmatiner-Tatoo. Ich glaube, das war er“, erzählt Jürgen ganz entspannt.

+++ Außerdem spannend: Jürgen Milski sauer: „Werden wir in Deutschland nur noch verarscht?“ +++

Seine Theorie für Nikolas Abwesenheit ist simple. Dahinter steckt weder eine Verschwörung noch Drama, sondern einfach nur ein Männerurlaub. „Die Sache ist geklärt. Der Junge ist in Marrakesch. Ich nehme an, der macht ein paar Tage Urlaub … vielleicht braucht er Erholung von seiner Frau“, so Milski.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob das stimmt? Unklar. Nikola selbst meldete sich nur kryptisch mit einem Baumfoto und dem Song „Cry Me a River“ von Justin Timberlake in seiner Story. Ganz ohne Standort und ohne Worte.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Ein Detail dürfte jedoch bei Milskis Geschichte für Kopfzerbrechen sorgen. Die drei Dalmatinerwelpen der beiden leben eigentlich bei Kim. Wenn Nikola wirklich in Marokko ist, wessen Hund war das dann? Milski selbst hat jedenfalls keine Lust auf Reality-Drama. Er sei von seinem Umfeld „damit belästigt worden“, auszupacken, habe aber selbst kein Interesse daran.