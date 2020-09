Jürgen Milski platzt der Kragen – „Ich finde das richtig erschreckend“

View this post on Instagram

Was man da gerade zu sehen bekommt ist für mich der Spiegel unserer Gesellschaft..LEIDER!!!Neid,Missgunst,Intrigen,Hass! Erschreckend das es so viele dumme Menschen gibt die nicht begreifen dass miteinander immer besser ist als gegeneinander!! Ich finde das richtig erschreckend!!🤭🤭wie denkt über diese Paare???#sommerhausderstars2020 #tv #erschreckend #menschen #people #stars #rtl @dassommerhausderstars.rtl @rtl.tv