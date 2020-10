Jürgen Milski: Sorge um den Mallorca-Star – „Schmerzen, dass es mir den Kopf zerreißt“

Was ist denn mit Mallorca-Star Jürgen Milski los? Normalerweise kennen wir den Sänger und Entertainer gut gelaunt und mit einem frechen Spruch auf den Lippen. Doch das neueste Instagram-Bild zeigt Jürgen Milski mit Infusionen ans Kranken-Bett gefesselt.

Was ist passiert? In seiner Instagram-Story klärt Jürgen Milski auf. „Im Moment geht es mir richtig scheiße. Ich habe mir nämlich vor ein paar Tagen das Genick verrenkt.“

Jürgen Milski: „Das zieht von hinten, runter in den Kopf, in die Schläfen“

Beim Arzt bekam Jürgen Milski bereits am Freitag eine Spritze. Doch viel geholfen habe die bislang nicht, so der Sänger. „Ich habe immer noch so tierische Schmerzen, dass es mir den Kopf zerreißt. Das zieht von hinten runter, in den Kopf, in die Schläfen.“

Das ist Jürgen Milski:

Jürgen Hans Milski wurde am 24. November 1963 in Köln geboren

Im Jahr 2000 wurde er durch die allererste „Big Brother“-Staffel berühmt – dort belegte er den zweiten Platz

Von 2005 bis 2016 moderierte er bei 9Live und Sport1 sogenannte Call-in-Gewinnspiele

Außerdem ist er als Ballermann-Sänger auf Mallorca tätig

Zudem nimmt Jürgen Milski an diversen TV-Formaten teil – darunter „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, „Kampf der Realitystars“ oder „Let's Dance“

Seine Frau hält er aus der Öffentlichkeit heraus

Er müsse nun noch einmal zum Arzt und sich spritzen lassen, so Milski. Derzeit kann der Sänger nur in einem Sessel sitzen. Schlafen und fernsehen sei unmöglich.

Jürgen Milski: „Ich komme damit überhaupt nicht klar“

Milski weiter: „Ich komme damit überhaupt nicht klar. Ich war in meinem Leben eigentlich immer gesund. Und jetzt auf einmal so Schmerzen zu haben...Ich mein gut, davon abgesehen sind Männer eh immer so ein wenig wehleidig. Ich sowieso.“

Dann wollen wir mal die Daumen drücken, dass die Spritzen anschlagen und Jürgen Milski schnell wieder auf dem Damm ist. Seine Fans jedenfalls schicken ihm die besten Glückwünsche. So schreibt beispielsweise eine besorgte Followerin: „Ohje, schnelle und gute Besserung.“ Während ein weiterer Fan anfügt: „Gute Besserung Jürgen. Komm schnell wieder auf die Beine!“