Jürgen Milski tritt im Bierkönig auf: Er wird es bitter bereuen

Dieser Mann ist eine echte Partymaschine. Seit Jahren schon begeistert Jürgen Milski mit seinen Auftritten im „Bierkönig“ auf Mallorca und zahlreichen anderen Partylocations in ganz Deutschland Menschen jeden Alters. Auch am Samstag stand der 61-jährige Kölner wieder auf Mallorca auf der Bühne. Ein Auftritt, den der sympathische Rheinländer sich vielleicht besser hätte sparen sollen, wie er nun bei Instagram berichtet.

„Ihr Lieben, auch bei uns Malle-Künstlern ist nicht immer alles eitel Sonnenschein“, so Milski in einem Video, das ihn sichtlich erschöpft im Bett liegend zeigt, „mich hat irgendein Virus gepackt“. Er habe Kopfschmerzen, sein ganzer Körper tue ihm weh.

Jürgen Milski liegt nach Bierkönig-Auftritt flach

Dazu schreibt der Mallorca-Star: „Seit gestern Mittag hab ich gemerkt, dass sich irgendetwas anbahnt. Hab echt überlegt, den Auftritt am Abend abzusagen. Aber ich hab mich fürs Zähne zusammenbeißen entschieden!“

Keine besonders gute Entscheidung. Nun nämlich lassen die Tabletten, die ihn seine Tourbegleiterin Barbara gegeben hatte, so langsam nach und Jürgen merkt erst einmal, wie mies es ihm wirklich geht. „Mir geht’s richtig scheiße“, so der Ballermann-Star.

Montag geht der Flug nach Hause

Er hoffe, dass bis Montagfrüh zumindest ein wenig Besserung eintreten wird, schließlich stehe dann sein Rückflug an. Er wisse zwar, dass die Gesundheit das höchste Gut sei, dennoch wollte er seine Fans nicht im Stich lassen. Das kann man auf der einen Seite verstehen. Leichtsinnig ist das trotzdem. Das sehen auch seine Fans so.

So schreibt beispielsweise ein Fan: „Kann schnell zu einer Herzmuskel- und Lungenentzündung führen. Für eine Absage hat doch jeder mit gesundem Menschenverstand absolutes Verständnis. Gute Besserung und höre auf die Anzeichen deines Körpers. Es sind immer gute Warnsignale.“ Oder: „Erhol dich gut! Aber denk dran, Viren sind wie Ex-Freunde, die kommen ungefragt, nerven wie Sau und verschwinden erst, wenn man sie ordentlich ausschwitzt.“