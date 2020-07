Jürgen Milski: Drastische Entscheidung wegen Corona – „Ich habe mich...“

Jürgen Milski ist ein absolutes Reality-TV-Urgestein. Angefangen bei „Big Brother“, über Let's Dance und das Dschungelcamp, ist der 56-jährige Kölner nun in Thailand bei RTL2s neuer Abenteuershow „Kampf der Realitystars“ gelandet.

Wir haben vorab mit Jürgen Milski über das Format, die Einschränkungen durch Corona und seine neue Geschäftsidee gesprochen.

Thailand, Mallorca oder die Berge – wo fühlen Sie sich am wohlsten?

Privat näher sind mir auf jeden Fall die Berge. Sonst hätte ich mir ja keine Wohnung im Salzburger Land zugelegt, dann hätte ich mir ein schönes Haus in Thailand gekauft (lacht).

Hintergrund meiner Frage: Auf Thailand wurde „Kampf der Realitystars“ gedreht. Wie hat es Ihnen gefallen?

Ich fand das Format bombastisch. Das war eines der schönsten Formate an denen ich jemals teilgenommen habe. Ich war vorher auch noch nie in Thailand. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen.

Jürgen Milski hier noch vor der Corona-Pandemie. Foto: imago images

Was war so bombastisch?

Mir war das Format wie auf den Leib geschnitten. Für mich als alten Reality-Haudegen war das so ein bisschen wie nach Hause zu kommen. Reality ist für mich nicht das, was Desiree Nick bei „Promis unter Palmen“ gemacht hat. Sie hat die Rolle der Bösen, der Fiesen bekommen und perfekt gespielt. Für mich ist Reality, dass man einfach so ist, wie man ist.

Und wer sind Sie?

Der Papa der Kompanie! (lacht)

Bei Shows dieser Art kommt es ja öfter Mal zu Eskalationen. Wie empfanden Sie den Zusammenhalt in der Gruppe?

Also aus meiner Warte fand ich den Zusammenhalt richtig toll. Es ist aber auch normal: Da wo viele verschiedene Charaktere aufeinandertreffen, da entstehen natürlich auch Konfrontationen und Probleme. Aber die haben wir alle ganz gut gelöst.

Cathy Hummels hat ihr Moderationsdebüt gegeben. Wie hat sie sich gemacht?

Schön. Hat sie schön gemacht. Alles wunderbar (lacht). Ich darf ja auch nicht zu viel verraten.

Normalerweise wären Sie jetzt auf Mallorca. Wie sieht Ihr Sommer in der Corona-Zeit aus?

Ich habe mich aufgrund der Corona-Epidemie neu erfunden. Ich habe mir vor vielen Jahren eine Wohnung im Salzburger Land gekauft und biete jetzt Touren für Fans und Naturliebhaber an. Die können mich buchen und ich zeige ihnen dann das Salzburger Land. Des Weiteren habe ich auch gerade einen Vertrag für ein großes Fernsehformat unterschrieben, das demnächst gedreht wird. Ich habe also keine großen finanziellen Probleme. Ich bin ja jetzt auch schon zwanzig Jahre im Geschäft und kann gut mit Geld umgehen.

Das ist Jürgen Milski

Geboren am 24. November 1963 in Köln

Ist gelernter Feinblechner

War 2000 Teilnehmer bei der Show „Big Brother“ dabei

Landete mit dem Lied „Großer Bruder“ einen echten Hit

Arbeitet mittlerweile Schlagersänger und Moderator

Nahm teil an Let’s Dance (2013) und dem Dschungel-Camp (2016)

Können Sie schon verraten, für welche Show sie unterschrieben haben?

Das ist noch streng geheim. Das darf ich leider nicht.

Vielen Dank, Herr Milski.

„Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“. Ausstrahlung ab dem 22. Juli um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind anschließend auf TVNOW verfügbar.