Jürgen Milski relaxt am See – Fans haben irre Forderung: „Wir wollen dich...“

Bei „Kampf der Realtiystars“ legte Jürgen Milski nur einen kurzen Auftritt hin. Gleich bei der ersten Entscheidung musste der Reality-Saurier die Show wieder verlassen.

Aktuell genießt Jürgen Milski die Sonne in Österreich. Der 56-Jährige relaxt am Mondsee, doch dann haben seine Fans eine irre Forderung.

Jürgen Milski entspannt am See – dann fordern seine Fans DAS

Große Reisen sind in diesem Jahr nicht möglich. Über den großen Teich in die USA oder nach Asien reist in Zeiten der Corona-Krise kaum jemand – vernünftigerweise. Deshalb heißt das Motto: Naherholung.

Auch Jürgen Milski hat sich in diesem Jahr für Urlaub in Österreich entschieden. Auf Instagram teilt er mit seinen Fans die tolle Landschaften und seine coolen Aktivitäten. Die „Big Brother“-Legende ist mit dem Mountainbike unterwegs oder fährt Wasserski.

Das ist Jürgen Milski

Geboren am 24. November 1963 in Köln

Ist gelernter Feinblechner

War 2000 Teilnehmer bei der Show „Big Brother“ dabei

Landete mit dem Lied „Großer Bruder“ einen echten Hit

Arbeitet mittlerweile als Schlagersänger und Moderator

Nahm teil an Let’s Dance (2013) und dem Dschungel-Camp (2016)

Ebenfalls auf dem Programm steht ein Bad im Mondsee im Salzburger Land. Jetzt zeigte Jürgen Milski seinen Fans ein Bild von sich mit nacktem Oberkörper und lediglich mit einem Handtuch begleitet. Der Schlagersänger ist von Hinten zu sehen, streckt die Arme aus und blickt auf den See. Eine unglaublich tolle Kulisse.

Dazu schreibt er den Songtext von Peter Fox Song „Haus am See“: „und am Ende der Straße steht ein Haus am See.. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg...ich hab 20 Kinder meine Frau ist schön...La..La..La“

Jürgen lass dein Handtuch fallen

Einige Fans bekommen dabei aber äußerst skurrile Gedanken. „Wenn jetzt einer am Handtuch zieht ...“, schreibt eine Userin, „Lass Dein Handtuch fall'n, wir wollen Dich nackisch seh'n“, fordert sogar eine Andere.

Jürgen Milski reagiert prompt auf den Kommentar: „Ja..das könnte euch so passen!!!“ und schickt ein paar Lachsmileys hinterher. Den nackten Männerpopo gibt’s bei Jürgen Milski jedenfalls trotz der Forderungen nicht zu sehen. (fs)