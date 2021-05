Jürgen Milski: Eigentlich ist DAS noch ein Geheimnis – „Ich sag’s euch aber trotzdem“

Jürgen Milski ist Geschäftsmann, Reality-Star, Malle-Sänger und vor einiger Zeit versuchte sich der 57-Jährige auch als Kuchenbäcker.

Jetzt kann Jürgen Milski seinem Portfolio noch einen weiteren Job hinzufügen. Der „Big Brother“-Star der ersten Stunde wird Schauspieler. Das gab Milski auf seinem Instagram-Profil bekannt.

Jürgen Milski: Überraschungsauftritt in der RTL2-Sendung „Krass Schule“

„Noch geheim..!! ich sag’s euch aber trotzdem schon mal...“, schreibt der Malle-Star auf seinem Instagram-Profil. Doch wo wird Jürgen Milski seine schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen?

----------------------------------------

Das ist „Big Brother“-Legende Jürgen Milski:

Jürgen Hans Milski wurde am 24. November 1963 in Köln geboren

Im Jahr 2000 wurde er durch die allererste „Big Brother“-Staffel berühmt – dort belegte er den zweiten Platz

Von 2005 bis 2016 moderierte er bei 9Live und Sport1 sogenannte Call-in-Gewinnspiele

Außerdem ist er als Ballermann-Sänger auf Mallorca tätig

Zu seinen Kollegen gehörte auch Willi Herren

Zudem nimmt Jürgen Milski an diversen TV-Formaten teil – darunter „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, „Kampf der Realitystars“ oder „Let's Dance“

Zuletzt sorgte Jürgen Milski wegen einer Krebs-Erkrankung für Sorge

------------------------

Bei RTL2. In der Vorabend-Serie „Krass Schule“ wird Jürgen Milski in zwei aufeinanderfolgenden Episoden sich selber spielen. Die Folgen werden am 17. und 18 Mai ausgestrahlt, so Milski. Und eines sei sicher: „WIR HATTEN SEHR VIEL SPASS!“

Jürgen Milski trifft bei „Krass Schule“ auf einen alten Bekannten

Milski wird bei „Krass Schule“ seinen „Kampf der Realitystars“-Kumpel Sandy Fähse unterstützen. Der spielt in der RTL2-Show einen Lehrer und hat Probleme mit einer Schülerin. Die interessiert sich nämlich viel mehr für eine mögliche Musikkarriere als für den Unterricht. Ob Jürgen Milski das junge Mädchen wieder auf Spur bringen kann?

-----------------

---------------

Komplett auf Spur ist Daniela Katzenberger. Die hat nämlich tolle Nachrichten zu verkünden.