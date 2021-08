Jürgen Milski: Neue Gender-Pläne lassen Ballermann-Star ausrasten – „Volksverblödung in Deutschland“

Schon im Februar machte Jürgen Milski in der WDR-Talkrunde „Die letzte Instanz“ deutlich, was er vom aktuellen Sprachwandel hält. Damals ging es darum, rassistische Begriffe wie „Zigeunersauce“ aus unserem Wortschatz zu verbannen. Der Ballermann-Star empfand die Diskussion jedoch als „völlig überzogen“.

Wenig verwunderlich also, dass Jürgen Milski auch beim Thema Gendern an seine Grenzen stößt.

Jürgen Milski platzt der Kragen: „Was ist hier eigentlich los?“

Sichtlich aufgebracht meldet sich Jürgen Milski bei Instagram zu Wort: „Die Volksverblödung in Deutschland findet so langsam ihren Höhepunkt!“ Dazu wählt er die Hashtags „Was ist hier eigentlich los?“ und „So lächerlich“. Das Bild, das der 57-Jährige mit seinen Fans teilt, zeigt einen Zeitungsartikel mit dem Titel „Abc-Irrsinn: G wie Genderwahn“.

In dem Artikel geht es darum, dass das Deutsche Institut für Normung (DIN) vorschlägt, künftig auch die sogenannte Buchstabiertafel genderneutral zu gestalten. Aus A für „Anton“ könnte also zum Beispiel schon bald „Augsburg“ werden. Und statt „Friedrich“ könnte es demnächst „Frankfurt“ heißen, wenn wir unsere Namen am Telefon buchstabieren.

Das ist Jürgen Milski:

Jürgen Hans Milski wurde am 24. November 1963 in Köln geboren

Im Jahr 2000 wurde er durch die allererste „Big Brother“-Staffel berühmt – dort belegte er den zweiten Platz

Von 2005 bis 2016 moderierte er bei 9Live und Sport1 sogenannte Call-in-Gewinnspiele

Außerdem ist er als Ballermann-Sänger auf Mallorca tätig

Zudem nimmt Jürgen Milski an diversen TV-Formaten teil – darunter „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, „Kampf der Realitystars“ oder „Let's Dance“

Jürgen Milski lehnt Neuerung der Buchstabiertafel ab – dabei wurde sie schon mehrfach verändert

Auf Namen wie Otto, Richard oder Viktor will Jürgen Milski aber offenbar auf keinen Fall verzichten.

So sieht die aktuelle Buchstabiertafel in Deutschland aus. Foto: IMAGO / Steinach

Was der Malle-Star womöglich nicht weiß: Die Buchstabiertafel wurde schon mehrmals verändert - zuletzt im Jahr 1996.

Auch zur Zeit des Nationalsozialismus gab es Änderungen - mit einem antisemitischen Hintergrund. Damals wurden sämtliche jüdische Namen wie David oder Nathan von der Tafel gestrichen. Erst nach Kriegsende haben es einige von ihnen wieder in die Auflistung geschafft.

Mitte 2022 soll die Tafel nun planmäßig reformiert werden.

