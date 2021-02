Jürgen Milski: Ärzte entdeckten Tumor – so geht es dem Schlagerstar jetzt

Schock-Diagnose für Ballermann-Star Jürgen Milski!

Wie die „Bild“ berichtet, wurde bei dem 57-Jährigen während einer Zahnbehandlung ein Kiefer-Tumor entdeckt.

Jürgen Milski: Tumor im Kiefer entdeckt

Jürgen Milski erklärte dem Blatt: „Ich war längere Zeit bei einem Zahnarzt in Bayern in Behandlung und erhielt einen Zahnersatz. Dann merkte ich, dass sich das Zahnfleisch wölbte.“

Das ist Jürgen Milski:

geboren am 24. November 1963 in Köln

er ist Moderator und Sänger

er wurde durch seine Teilnahme in der ersten Staffel von „Big Borther“ neben Zlatko Trpkovski bekannt und wurde Zweiter

die beiden nahmen gemeinsam den Song „Großer Burder“ auf

er tritt als Partysänger auf Mallorca auf

er war in mehreren TV-Shows zu sehen, unter anderem Let's Dance, im Dschungelcamp und bei Kampf der Stars - Schiffbruch am Traumstrand

er ist verheiratet und hat eine Tochter

In Köln habe er sich von einem befreundeten Zahnarzt untersuchen lassen, der habe ihn zu einem Kieferchirurgen geschickt, der den Tumor dann gefunden habe. Am Mittwoch sei der Tumor schließlich in einer Klinik entfernt worden.

Nun heißt es für Jürgen Milski abwarten, ob der Tumor gut- oder bösartig ist. Er sei zur Untersuchung in ein Labor geschickt worden.

„Ich bin ein positiver Mensch, werde auch jetzt alle Termine weiterhin wahrnehmen und versuche, nur an ein gutes Ergebnis zu denken. Man sollte sich immer vor Augen führen, dass das wichtigste im Leben die eigene Gesundheit ist. Wenn man so ein Ereignis hat, werden alle anderen Probleme ganz klein“, so der „Big Brother“-Star zur „Bild“.

Foto: Screenshot Instagram/Jürgen Milski

+++ Jürgen Milski mit ehrlicher Beichte: „Weil ich einen zu kleinen Penis habe“ +++

Bei Instagram bedankte er sich am Freitag bei allen, die ihm infolge der Diagnose Nachrichten geschickt und ihn unterstützt haben. Die OP sei gut verlaufen und der Tumor großflächig rausgeschnitten worden, erzählt er weiter. Nun müsse er abwarten. Aber: „Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es ein gutartiger Tumor ist“, so Jürgen Milski. (cs)