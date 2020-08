Jürgen Milski: Irre Summe – DAS verdiente der Sänger an nur einem Tag

Wow, dieser Nachricht von Jürgen Milski dürfte einige Fans zum Staunen gebracht haben.

Der Schlagerstar ist bei „Kampf der Realitystars“ auf RTL2 dabei. Dort verriet Jürgen Milski jetzt, was er an nur einem Tag verdiente.

Jürgen Milski: Der Topverdiener bei „Kampf der Realitystars“

Seit zwei Wochen läuft die neue Trash-TV-Show „Kampf der Realitystars“ auf RTL2. Wer darf natürlich nicht fehlen? Richtig, Jürgen Milski. Die Big Brother-Legende kämpft in Thailand mit 14 Konkurrenten um die Krone.

In Folge zwei mussten die Realitystars im Team antreten und verschiedene Fragen beantworten. So konnten sie ihre verschlossenen Schränke wieder öffnen. Es ging darum, diese Fragen einzuschätzen: „Wer bekommt die höchste Gage?“, „Wer hat am meisten Geld verschenkt?“ „Für wie viel Geld würdet ihr ein Nacktshooting machen? „Wer wohnt auf wie viel Quadratmetern?“ „Was war das Maximalgewicht?“

Das ist Jürgen Milski

Geboren am 24. November 1963 in Köln

Ist gelernter Feinblechner

War 2000 Teilnehmer bei der Show „Big Brother“ dabei

Landete mit dem Lied „Großer Bruder“ einen echten Hit

Arbeitet mittlerweile als Schlagersänger und Moderator

Nahm teil an Let’s Dance (2013) und dem Dschungel-Camp (2016)

Beim Spiel „Wahr oder falsch“ folgt dann die irre Enthüllung. Gefragt wird: „Wahr oder falsch? Jürgen Milski hat an einem Tag drei Mal so viel verdient, wie Kates höchste Gage war?“ Beide sagen „Wahr“ und tatsächlich...

Jürgen Milski musste schon gehen. Foto: RTL2

SO viel verdiente Jürgen Milski an einem Tag

Und dann liest Sandy Fähse vor: Jürgen Milski hat an einem Tag 25.000 Euro verdient. „Traum“, gesteht Momo Chahine. Da sind die anderen Kandidaten beeindruckt, aber auch Kate Merlan ist nicht schlecht bedient. 8.000 Euro hatte sie mal an einem Tag verdient.

Jürgen Milski ist von dem Spiel begeistert: „Ich hab es geliebt, das Spiel.“ 7 von 12 Schränken sind am Ende wieder offen. Doch für Jürgen Milski ist das Abenteuer schon früh vorbei. Der Schlagerstar sagt schon in Folge zwei „Tschüss“.

Milski nach Aus stinksauer

Jürgen Milski war mit seinem Rauswurf beziehungsweise mit seiner Challenge vor dem Rauswurf überhaupt nicht einverstanden und legte einen echten Wutanfall im Fernsehen hin. Der Ballermannsänger wetterte gegen den Sender RTL2. Hier alle Infos! (fs)