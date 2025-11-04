Jürgen Milski: „Manche Dinge behält man lieber für sich“

Normalerweise hält Jürgen Milski sein Privatleben strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Doch jetzt überrascht der Sänger und Reality-TV-Star mit einem seltenen Einblick. Auf Instagram teilt der 61-Jährige ein Foto, das ihn gemeinsam mit seiner großen Liebe zeigt, seiner Ehefrau.

Das Bild zeigt das Paar eingerahmt von einem bunten Blumenkranz, der als Fotorahmen dient. Jürgen Milski lächelt glücklich in die Kamera, während seine Frau ihren Arm auf seine Schulter legt. Ihr Gesicht verdeckt der ehemalige „Big Brother“-Star mit einem Herz-Emoji. Zu groß ist ihm offenbar der Wunsch, seine Partnerin zu schützen. Begleitet wird das Foto von Worten, die tief blicken lassen.

Jürgen Milski teilt privates Foto

„Manche Dinge behält man lieber für sich – und das hier ist eines davon. Ich halte mein Privatleben bewusst aus der Öffentlichkeit raus, aber eines möchte ich trotzdem sagen: Ich habe an meiner Seite eine wundervolle Frau, die mich bedingungslos liebt und mich immer bei allem unterstützt (privat genauso wie beruflich)!“, schreibt Milski.

Auch über ihren gemeinsamen Alltag verrät der Partyschlagersänger ein wenig.

Jürgen Milski teilt süße Einblicke

„Es ist schön, jemanden zu haben, mit dem man über die gleichen verrückten Sachen lachen kann! Die hat ja auch nicht alle Tassen im Schrank!“, schreibt Milski. Doch allzu private Einblicke will er weiterhin vermeiden: „Alles andere bleibt da, wo’s hingehört: privat!“

Die Fans zeigen sich begeistert von so viel Offenheit. Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Glückwünsche. Auch prominente Kollegen melden sich zu Wort. Peter Klein schreibt: „Du hast genau die richtige Frau an deiner Seite. Halte sie fest und genieße jeden Augenblick mit ihr.“ Schauspielerin Monika Gruber kommentiert: „Love is all we need! Gratuliere.“

TV-Urgestein Jürgen Milski ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil der deutschen Entertainment-Welt. Doch Privates behält er lieber für sich.