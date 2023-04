Jürgen Milski bekommt TV-Angebot: Er zögert keine Sekunde

Dieser Mann ist einfach eine lebende Legende. Seit seiner Teilnahme bei der ersten deutschen Ausgabe von „Big Brother“ ist Jürgen Milski nicht mehr aus der deutschen Unterhaltungslandschaft wegzudenken. Ob als Moderator, Sänger, Reality-TV-Star oder Hobbybäcker – die Kölner Frohnatur fühlt sich überall gut aufgehoben.

Dass ihm so viel Gutes widerfahren ist, habe auch etwas mit seiner Lebenseinstellung zu tun, ist sich Jürgen Milski sicher, wie er nun bei Instagram berichtet. „Es passieren gerade einfach so unheimlich viele positive Dinge in meinem Leben“, erzählt der 59-Jährige in einem Video, das er in einem Auto aufgenommen hat.

Jürgen Milski hat derzeit gut zu tun

„Am 14.4. werden mein Bruder und ich unsere neue Single ‚Schwester Ester‘ veröffentlichen, im Juni kommt dann unser gemeinsames Album auf den Markt, am 5.4. bin ich wieder ein Teil beim großen Promibacken-Spezial – das Osterspecial, was um 20.15 Uhr dann ausgestrahlt wird. Am 16.4. wird endlich unser neues TV-Format ausgestrahlt – Asbach, Deutschlands bester Partykeller, jeden Sonntag um 19.10 Uhr“, strahlt Jürgen in die Kamera.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch damit noch lange nicht genug. Gerade habe nämlich noch sein Telefon geklingelt. Milski weiter: „Jetzt gerade, vor wenigen Momenten, habe ich einen Anruf bekommen, und eine Einladung für ein Fernsehformat erhalten, wo ich natürlich auch zugesagt habe. Wo ich eigentlich schon immer dran teilnehmen wollte. Es hat nichts – ich darf noch nicht verraten, um was es geht – es hat nichts mit Reality-TV zu tun. Da freue ich mich so riesig drauf.“

Mehr Nachrichten:

Der TV-Star denkt, dass sein derzeitiges Glück nicht von ungefähr kommt. So glaube er fest an Karma: „Ich glaube einfach, dass ich ein sehr positiver Mensch bin, ein sehr hilfsbereiter Mensch. Ich glaube einfach, ich bin ein sehr guter Mensch. Und ich glaube, dieses Karma kommt dann immer zu jemandem zurück.“