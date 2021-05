Jürgen Drews sendet emotionale Video-Botschaft – „Hat mich bewegt"

Jürgen Drews spricht ein ernstes Thema an, das ihm sehr am Herzen liegt.

Jürgen Drews meldet sich mit einer ernsten und emotionalen Botschaft auf Social Media zurück. Der Entertainer und selbst ernannte König von Mallorca kündigte vor Wochen nach längerer Instagram-Pause an, von jetzt an wieder öfter etwas von sich hören zu lassen.

Diesmal postet Jürgen Drews aber keine Konzertausschnitte oder Bilder mit lieben Kollegen, sondern ein Video, das ihm sehr am Herzen liegt.

Jürgen Drews hat eine ernste Botschaft für seine Fans

Der „Ein Bett im Kornfeld“-Sänger möchte seine Fans für ein ganz bestimmtes Thema sensibilisieren: die Plasmaspende. Also das Spenden von Blutplasma. „Dass unser Immunsystem lebenswichtig ist, ist uns allen klar. Selbstverständlich ist das leider nicht und Erkrankungen des Immunsystems sind gar nicht so selten – zum Beispiel angeborene Immundefekte“, so Jürgen Drews.

Jürgen Drews. Foto: IMAGO / Gartner

„Das Immunsystem von Patientinnen und Patienten mit einem Immundefekt ist nicht in der Lage, Krankheitserreger, denen wir täglich begegnen, abzuwehren. Erkrankte Personen sind auf eine dauerhafte Zufuhr von Antikörpern gesunder Menschen angewiesen, um einigermaßen unbeschwert zu leben. Die überlebenswichtigen Substanzen werden aus menschlichem Blutplasma gewonnen.“

Jürgen Drews hat hautnah mitbekommen, wie es ist, auf die Spende von Blutplasma angewiesen zu sein.

Weiter erklärt der 76-Jährige in seinem Instagram-Post: „Auch meine Managerin ist betroffen. Ihre Geschichte, und die vieler anderer, hat mich bewegt und deswegen sende ich heute diese Botschaft: Mit regelmäßigen Plasmaspenden helft ihr Menschen mit einem Immundefekt zu überleben!“

Besonders in Zeiten von Corona sei es wichtig, das Spenden nicht schludern zu lassen, denn mit der Pandemie sei auch das Spendenniveau gesunken, erklärt Jürgen Drews.

Viele seiner Follower feiern den Ballermann-Star für seine Worte:

„Gut, dass Du das mal ansprichst“

„Danke“

„Ich find es toll, dass du solche Themen auch ansprichst, lieber Jürgen“

„Jürgen, das ist toll“

