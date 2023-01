Jürgen Drews: Peinliche Verwechslung – SIE dachte, er sei tot

Das ging aber mal ordentlich nach hinten los. Im Fernsehen offenbarte eine Kollegin aus der Musikbranche, dass sie dachte, der „König von Mallorca“ Jürgen Drews sei bereits verstorben. Ein peinlicher Fauxpas.

Zwar hat Jürgen Drews seine Schlager-Karriere offiziell beendet und wird zukünftig nicht mehr auf der großen Bühne stehen, doch tot ist er noch lange nicht. Am Ende stellte sich aber heraus, dass es sich um eine blöde Verwechslung handelt.

Jürgen Drews von Patricia Kelly als tot gehalten

Das Ganze ereignet sich in einer Musikrückblick-Show bei RTL. Dort sind Patricia und ihr Bruder Joey zu Gast, um in Sachen Musik in Erinnerungen zu schwelgen. Doch als die beiden Mitglieder der „Kelly Family“ ein Video von Jürgen Drews zu sehen bekommen, unterläuft ihr ein peinlicher Fehler.

Vor einiger Zeit gestand der Schlagerstar, dass er an einer unheilbaren Nervenkrankheit Polyneuropathie erkrankt ist. Eigenen Angaben nach, komme er aber damit im Alltag relativ gut klar. Doch gestorben ist er noch lange nicht. Das musste dann auch Patricia Kelly lernen. In der Sendung fragt sie ihren Bruder nämlich: „Das ist Jürgen Drews? Ist er noch am Leben?“. Entsetzt aber auch etwas amüsiert antwortet Joey sofort: „Natürlich lebt er. Er lebt auf Mallorca“.

Maria Patricia Kelly ist eine irisch-US-amerikanische Sängerin, Musikerin und Songwriterin. Sie wurde mit der „Kelly Family“ berühmt. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Horst Galuschka

Jürgen Drews wird mit Costa Cordalis verwechselt

Anscheinend hatte die Sängerin einen anderen Schlager-Star im Sinn. Sie sagt, dass sie ihn mit dem verstorbenen Schlager-Star Costa Cordalis verwechselt hat. Der Vater von Ballermann-Star Lucas Cordalis und Schwiegervater von Daniela Katzenberger starb im Jahr 2019 im Alter von 75 an Organversagen.

Naja, das kann ja mal passieren. Bleibt nur zu hoffen, dass der echte Jürgen Drews das nicht mitbekommen hat.

Mehr Themen:

Trotz offiziellem Ruhestand wird der Schlager-Star für immer einer der erfolgreichsten und meistgehörtesten Sängern Deutschlands bleiben.