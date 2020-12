Jürgen Drews: Tochter Joelina posiert im Domina-Outfit – Fans feiern es

Das Fest der Liebe ist vorbei – und für Joelina Drews, Tochter von Schlagerkönig Jürgen Drews heißt das offenbar, dass es jetzt wieder etwas härter zugehen darf.

Denn die einzige Tochter von Jürgen Drews zeigte sich auf Instagram in Lack und Leder und mit Peitsche in der Hand, sorgte damit für vielfältige Reaktionen.

Jürgen Drews: Tochter Joelina im provokanten Lack-Outfit

Als Kind von Jürgen Drews und dessen Frau Ramona konnte ganz Deutschland Joelina Drews beim Erwachsenwerden zuschauen.

Mittlerweile ist Joelina 25 Jahre alt, tritt selbst als Musikern auf – und zeigt sich gerne sexy!

So sorgte die Joedy, wie der Künstlername von Drews lautet, auf Instagram mit strengem Zopf, laszivem Blick und Lederpeitsche in der Hand. Ein kurzes, schwarzes Lackkleid und hohe Overknee-Stiefel machen den Lack-Look perfekt.

Ihr Kommentar unter dem Beitrag: „You mess with me – I mess with u“ (deutsch: Du legst dich mit mir an, ich lege mich mit dir an). Mit einem Großteil ihrer Fans muss sich die „Deja Vu“-Interpretin gar nicht anlegen, denn die feiern den sexy Schnappschuss – doch es gibt auch ein paar kritische Kommentare.

Jürgen Drews: Kritik an sexy Foto von Joelina

So schreiben viele Fans Komplimente an die 25-Jährige („Göttin“, „Hot und wunderschön“, „Starkes Outfit“).

Eine Frau schreibt aber auch: „Finde ich nicht gut, ich glaube ihr Vater muss mal ein ernstes Wort mit ihr reden. Berlin tut ihr wohl nicht gut.“ Joelina wehrt sich prompt: „Liebes, ich bin eine erwachsene Frau und kann selbst für meine Entscheidungen und mein Handeln einstehen. Nur weil es Menschen wie dir missfällt, was ich tue, heißt das nicht, dass es falsch ist. Leben und leben lassen! Alles Gute für dich.“

Darüber hinaus sind sich einige Instagram-Nutzer auch nicht sicher, ob Papa Jürgen Joelina tatäschlich ins Gewissen reden würde. Schließlich ist Jürgen Drews selbst nicht gerade als zurückhaltend bekannt. (kv)