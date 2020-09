Jürgen Drews spricht über trauriges Kapitel seiner Vergangenheit: „Werden immer Narben bleiben“

am 16.09.2020 um 13:49

Er ist der selbsternannte König von Mallorca: Jürgen Drews. Wo er auftritt, sind gute Laune und ausgelassene Stimmung vorprogrammiert.

Doch Jürgen Drews hat auch dunkle Zeiten in seinem Leben erlebt. Und darüber hat der 75-Jährige ganz offen in seinem Buch „Es war alles am besten: Die Geschichte meines bewegten Lebens“ gesprochen. Vor allem ein trauriges Erlebnis hat seine Vergangenheit geprägt.

Jürgen Drews mit traurigem Geständnis

Mehr als 25 Jahre gehen Jürgen Drews und seine Ramona schon gemeinsam ihren Weg. Doch es gab nicht nur schöne Zeiten. Foto: imago images / HOFER

Seit 29 Jahren gehen Jürgen Drews und seine Ramona gemeinsame Wege. Erst als Paar und seit 1994 auch als Ehepaar. Ein Jahr später, 1995, kam dann ihre gemeinsame Tochter zur Welt: Joelina Drews. Sie ist mittlerweile auf den Spuren ihres Vaters unterwegs, tritt auch als Sängerin auf. Allerdings unter ihrem Künstlernamen „Joedy“.

Doch ein Jahr, bevor Joelina das Licht der Welt erblickte, mussten Jürgen Drews und seine Ramona Schreckliches erleben. Denn wie der 75-Jährige jetzt in seiner Biografie erzählt, hat Ramona 1994 eine Fehlgeburt erlitten.

Jürgen Drews: „Werden immer Narben bleiben“

„Das ist das Schlimmste überhaupt. Das ist wirklich entsetzlich, ein seelischer Einschnitt, man wird darunter leiden und es werden immer Narben bleiben“, wird Jürgen Drews beim „MDR“ zitiert. Überstehen konnte das Paar die schwere Zeit wohl nur, weil ihre Liebe zueinander so stark war.

