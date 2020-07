Jürgen Drews: Ungewohnt ehrliche Aussage des Mallorca-Stars – „Habe mich...“

Köln. Jürgen Drews hat beim „Kölner Treff“ erstaunlich offen und ehrlich wie nie über seine Musikkarriere gesprochen. Allerdings macht der Schlager-Sänger für seine Fans wohl eher erschreckende Aussagen gegenüber Moderator Micky Beisenherz.

Der als „König von Mallorca“ bekannt gewordene Jürgen Drews sprach über seine Familie, Musik und Ängste, die er auch nach vielen Jahren im Showbusiness noch immer hat.

1973 startete Jürgen Drews seine Solokarriere. Foto: imago images

Jürgen Drews: DIESE Aussage dürfte seine Fans erschrecken

Besonders eine Aussage, könnte auf die Anhänger von Jürgen Drews erschreckend wirken. Er spricht über seine Selbstzweifel. So hatte sich Jürgen Drews gegen seinen Superhit „Ich bin der König von Mallorca“ zunächst arg gewehrt. Kein Einzellfall, wie Drews offen zugibt.

„Ich habe mich eigentlich gegen fast alle Songs, die erfolgreich wurden, gewehrt. Auch die ich selbst geschrieben habe“, gesteht der Sänger im Alter von 75 Jahren. „Ich traue mir nichts zu. Ich bin sehr unsicher, ein sehr unsicherer Kantonist. Und daher kommt es auch, wie ich manchmal in der Öffentlichkeit aufgetreten bin. Ich rede jetzt von der Vergangenheit, weil ich glaube, dass ich ruhiger geworden bin. Und Ramona attestiert mir das auch des Öfteren.“

Jürgen Drews gesteht: „Ich bin weise geworden, in meinem eigenen bescheidenen Rahmen.“

Das kommt auch bei seiner schon angesprochenen Frau Ramona an. So gefalle er ihr besser, beschreibt Drews selbstreflektiert. „Ich bin weise geworden, in meinem eigenen bescheidenen Rahmen.“ So habe er früher zu oft und zu tief in seiner Rolle als „König von Mallorca“ gesteckt, so Drews. Das wäre heute nicht mehr so. „Den gibt es nicht mehr! Ich bin privat ein ganz ruhiger, stiller Typ.“

Jürgen Drews als „König von Mallorca“. Foto: imago images

Das ist Jürgen Drews:

Jürgen Ludwig Drews wurde am 2. April 1945 in Nauen geboren

Drews ist ein deutscher Schlagerstar

Seine ersten musikalischen Schritte machte Drews in den 1970er Jahren bei den „Les Humphries SIngers“

1973 startete er parallel dazu eine Solokarriere

1976 hatte er mit „Ein Bett im Kornfeld“ seinen ersten großen Hit

Eigentlich wollte Jürgen Drews gar nicht Sänger, sondern Arzt werden

