Jürgen Drews: Fans nach Schlagerabschied fassungslos – „Hat mir den Rest gegeben“

Es war sein letztes Mal. Am Samstagabend sang Schlagerlegende Jürgen Drews ein letztes Mal im TV. Sein Freund Florian Silbereisen und die ARD hatten es sich zur Aufgabe gemacht, dem König von Mallorca einen würdigen Abschied zu schenken. Und wie nennt man so etwas dann in der Welt von Florian Silbereisen? Richtig: Nach „Das große Schlager-Comeback“ oder „Die große Schlagerstrandparty“ wurde für Jürgen Drews „Der große Schlagerabschied“ ins Leben gerufen.

Und alle waren gekommen. Ob David Hasselhoff, Ben Zucker, Maite Kelly oder Andy Borg … die Creme de la Creme sagte Onkel Jürgen Adieu. Und auch noch lange nach der Show verabschiedeten sich Fans und Freunde von ihrem Jürgen Drews. Mit teils bewegenden Worten.

Jürgen Drews nimmt Abschied von der Bühne

Auf Instagram schrieb beispielsweise Ex-„DSDS“-Sängerin Anna-Maria Zimmermann: „Lieber Jürgen, Ich kann es immer noch nicht glauben. Unsere letzte gemeinsame Fernsehshow. Du warst doch eigentlich immer da. Du wirst uns allen unglaublich fehlen. Deine liebevolle Art, deine Fürsorge … Du warst ein bisschen wie ein ‚Schlager-Papa‘ für mich. Ich habe es geliebt, dir auf der Bühne zuzuschauen. Deine Augen haben jedes Mal gefunkelt.“

Auch Kollege Ben Zucker verabschiedete sich von Jürgen Drews. Und das auf ganz besondere Weise. So dichtete der Berliner den Drews-Hit „Ein Bett im Kornfeld“ in „Das Bett im Kornfeld steht jetzt leer“ um. Ein Song, der die Fans mehr als nur berührte und sie ob des Abschieds der Schlager-Legende fassungslos zurückließ. „Das Lied von Ben Zucker hat mir den Rest gegeben“, schrieb beispielsweise eine Anhängerin auf Instagram. Und eine andere ergänzte: „Bei Ben Zucker musste sogar ich weinen. So eine geile Stimme.“

Was Jürgen Drews nun mit seinem Ruhestand anfangen will? Er wolle Zeit mit der Familie verbringen, ein wenig runterfahren. Das sei ihm gegönnt.