Jürgen Drews und Ramona gehen zu zweit in eine Scheune – danach sind sie zu dritt!

Ich wollte Euch ja noch verraten, was wir noch Schönes beim Bio-Hotel Stanglwirt gemacht haben, als wir im Februar dort waren. Ramona und ich hatten das große Glück, dass wir ein Kälbchen taufen durften. Das war so schön. Darf ich vorstellen: das ist Gerlinde! Ist sie nicht süß? Das war so ein tolles Erlebnis! Wir wünschen Gerlinde alles erdenklich Gute und bedanken uns beim Team des Stanglwirt in Going, dass wir die Taufpaten sein durften. Wenn die Zeiten es irgendwann mal wieder zulassen, werden wir Gerlinde auf jeden Fall besuchen. #stanglwirt #going #kälbchen #kuh #taufe #jürgendrews #onkeljürgen #königvonmallorca #tolleserlebnis