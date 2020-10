Jürgen Drews: DAS wäre eine Sensation – Fans haben irren Wunsch

Jürgen Drews ist ein vielbeschäftigter Mensch. Vor einigen Wochen kam seine Biografie „Es war alles am besten!“ raus, am Freitag dann auch endlich seine neue Single „Mexico“, die er mit niemand Geringerem als Comedy-Legende Otto Waalkes aufgenommen hat.

Doch wenn es nach den Fans von Jürgen Drews geht, hat ihr Idol noch lange nicht genug zu tun. Sie haben einen ganz besonderen Job für ihn.

Jürgen Drews: Fans haben irren Plan für den 75-Jährigen

So kam auf Instagram der Wunsch auf, dass der 75-Jährige doch als Ersatz für den, in krude Verschwörungstheorien abgewandeten, Michael Wendler hinter dem DSDS-Jurypult Platz nehmen möge.

--------------------

Das ist Jürgen Drews:

wurde am 2. April 1945 in Nauen geboren

er ist ein deutscher Schlagerstar

Seine ersten musikalischen Schritte machte Drews in den 1970er Jahren bei den „Les Humphries Singers“

1973 startete er parallel dazu eine Solokarriere

1976 hatte er mit „Ein Bett im Kornfeld“ seinen ersten großen Hit

Am Ballermann trat er regelmäßig auf

Seit 1995 ist Jürgen Drews mit Ehefrau Ramona verheiratet,

das Paar hat eine Tochter (Joelina Drews, 24)

--------------------

So schreibt ein weiblicher Fan bei Instagram: „Der Wendler ist bei DSDS ausgeschieden, ich würde dich als neues Mitglied in der Jury direkt vorschlagen (....wenn ich was zu sagen hätte!).“ Und sie scheint nicht die Einzige zu sein, die den Gedanken charmant findet. So schreiben gleich mehrere Fans, dass sie sich durchaus mit Jürgen Drews neben Dieter Bohlen, Mike Singer und Maite Kelly anfreunden könnten.

Funkt Pietro Lombardi dem DSDS-Plan der Fans dazwischen?

„Gute Idee“ und „Mega-super Idee“ heißt es da nur. Fraglich jedoch, ob nicht jemand etwas dagegen hätte. So hat Ex-DSDS-Sieger und EX-DSDS-Juror Pietro Lombardi bereits seine Bereitschaft erklärt, zurück hinter das DSDS-Pult zu kommen. Und Pietro ist schließlich ein enger Freund von Jury-Präsident Dieter Bohlen. >> Hier liest du mehr zu Peitro Lombardi und „DSDS“.

--------------------

Mehr News zu Jürgen Drews:

Jürgen Drews spricht über trauriges Kapitel seiner Vergangenheit: „Werden immer Narben bleiben“

Jürgen Drews: Schock-Geständnis über Ballermann-Song – „So einen Schrott…“

Jürgen Drews: Schock für den „König von Mallorca“ – „Machtlos“

----------------------

Man darf also gespannt sein, wer den Platz von Michael Wendler einnehmen wird.