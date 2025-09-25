Jürgen Drews erlebte Horrorszenario – „Schock-Moment auf der Theresienwiese“

Schlager-Legende Jürgen Drews erlebte auf dem Oktoberfest einen „Schock-Moment“. Ein Unbekannter drohte ihm mit Schlägen. Normalerweise ist auf der Wiesn „Hau den Lukas“ angesagt. Für Jürgen Drews wäre es fast „Hau den Jürgen“ geworden.

Er erzählte am Rande des „HeidiFestes“ von einem Wiesn-Besuch vor einigen Jahren. Dabei wäre es beinahe zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen.

Jürgen Drews und der Unbekannte

Der Schlagerstar war auf dem Weg zum Käferzelt. Plötzlich stand ein aggressiver Mann vor ihm. Dieser schrie nach den Aussagen des 80-Jährigen gegenüber „t-online“: „Dir Saupreis hau’ ich eins auf die Fresse“. Jürgen Drews war von dieser Situation schockiert.

„Das war gar nicht lustig“, sagte er. Er bezeichnete den Zwischenfall im t-online-Interview als „Schock-Moment auf der Theresienwiese“. Dennoch ließ sich der Sänger nicht provozieren. Er ging wortlos weiter. Der Vorfall blieb ihm aber in Erinnerung.

Der 80-Jährige besucht seit Jahrzehnten regelmäßig das Oktoberfest. Dieses Jahr feierte er mit seiner Frau Ramona, seiner Tochter Joelina und Florian Silbereisen. Sie waren im Schottenhamel-Zelt dabei, als der Oberbürgermeister das erste Fass anzapfte. Dieter Reiter wünschte „Auf eine friedliche Wiesn.“ Davon hatte der Unbekannte wohl noch nichts gehört.

