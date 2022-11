Jürgen Drews sitzt am Esstisch – plötzlich wird es feucht

Auf der großen Showbühne steht Jürgen Drews mittlerweile zwar nicht mehr, seit er zusammen mit Florian Silbereisen im Oktober beim Musikherbst am Wilden Kaiser seinen Abschieds-Auftritte hinlegte. Anekdoten aus seinem Leben erzählt der „Ein Bett im Kornfeld“-Interpret aber auch abseits der Bühne weiterhin gerne.

Für einen Auftritt im Podcast „Modern Talking – Einfach Anders“ von Thomas Anders verriet Jürgen Drews jetzt etwas Skurriles aus seinem Privatleben.

Jürgen Drews verrät feuchtes Geheimnis

Der Sänger, der mit 77 Jahren am 9. Juli 2022 sein Karriere-Ende öffentlich bekanntgab, genießt aktuell sein Leben im Ruhestand. Seine lange Mähne – ein Markenzeichen von ihm – trägt Jürgen Drews aber auch weiterhin. In Thomas Anders‘ neuer Podcast-Folge muss dieser sich sogar eingestehen: „Du warst doch mein Vorbild mit langen Haaren.“ Jürgens Antwort darauf: „Ich würde ja auch meine Haare nicht abschneiden so wie du.“

Als schließlich die Frage aufkommt, ob der Schlagersänger denn eine Haartransplantation hinter sich hätte, verneint er sofort – und haut anschließend eine witzige Geschichte raus: „Das Einzige, was ich mache, was Ramona macht… Ich saß am Tisch und habe etwas gegessen und auf einmal merkte ich, am Hinterkopf wird es auf einmal nass. Ich dachte, was hat Ramona wieder veranstaltet und fragte sie: ‘Was machste wieder?‘ Ramona: ‘Ja ich färbe ein bisschen an manchen Stellen deine Haare nach, weil du mir ein bisschen zu grau wirst.‘“

Ramona und Jürgen Drews auf der Bühne. Foto: IMAGO / Future Image

Jürgen Drews: Ehefrau Ramona verpasst ihm neuen Anstrich

Heimliches Haarefärben am Tisch also? Nicht gerade ein schönes Erlebnis für den ehemaligen Ballermann-Star. „Da habe ich gesagt: ‘Lass mir meine grauen Haare.‘ Aber sie wollte unbedingt noch ein bisschen die Erinnerung behalten, wie sie mich kennengelernt hat – ohne graues Haupthaar.“

Dabei gefällt sich Jürgen Drews eigentlich ganz gut so wie er ist. Auch mit grauen Haaren. „Wenn ich alles rauswachsen lassen würde, was ich alles habe, dann wäre ich grau meliert. Also ich hätte an den Seiten graue Haare. Als ein Akademiker, der ich ja werden wollte, ist das etwas Tolles.“

Mit seiner Frau Ramona an seiner Seite werden seine Fans darauf aber wohl noch lange warten können…