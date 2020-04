Jürgen Drews mit beängstigender Nachricht: „Das ist sehr ernst gemeint!“

Jürgen Drews ist ein Mann, der immer einen Scherz auf den Lippen hat, stets gute Laune versprüht. Doch ausgerechnet an Ostern sorgt der 'König von Mallorca' nun für Sorgenfalten bei seinen Fans.

Genau genommen ist es nicht Jürgen Drews selbst, der den Fans Sorgen bereitet. Eher handelt es sich um einen Identitäts-Dieb. So berichtet Drews bei Instagram, dass ein Betrüger versucht, mit seinem Namen das schnelle Geld zu machen.

Jürgen Drews mit ernster Nachricht: „ACHTUNG! WICHTIG!“

So schreibt der 75-Jährige auf Instagram: „ACHTUNG! WICHTIG! Jemand versucht, mit meinem Namen an schnelles Geld zu kommen und zu betrügen. Über alle möglichen Social Media Kanäle. Uns liegen mittlerweile mehrere Nachrichten vor. Jemand schreibt Euch in meinem Namen an und behauptet, ich hätte meine Aktentasche verloren usw. BITTE reagiert darauf nicht. Ich würde niemals jemanden solche Nachrichten schicken. Bitte passt gut auf Euch auf und meldet uns sofort, wenn Ihr von einem vermeintlichen 'Jürgen Drews' seltsame Nachrichten bekommt.“

-----------------

Das ist Jürgen Drews:

Jürgen Ludwig Drews wurde am 2. April 1945 in Nauen geboren

Seinen größten Erfolg feierte der Schlagersänger mit dem Song „König von Mallorca“

Seinen Durchbruch feierte Drews aber als Sänger bei den Les Humphries Singers

Vor der Corona-Epidemie war er mit Florian Silbereisen auf Tour

------------------

Jürgen Drews: Seine Fans glauben an einen Scherz

Viele Fans sind direkt in Sorge, andere glauben jedoch eher an einen Scherz des Schlagerstars. So schreibt ein Fan von Drews: „Vielleicht will Jürgen uns nur auf den Arm nehmen????“ Doch Drews meint es völlig ernst, antwortet der Userin direkt. „Nein, das ist sehr ernst gemeint“, so der König von Mallorca.

+++ „Promis unter Palmen“: Show bereits nach Folge 3 beendet – aus diesem traurigen Grund +++

Bleibt nur zu hoffen, dass alle Fans von Jürgen Drews die Nachricht schnell genug mitbekommen haben und den fiesen Betrügern nicht auf den Leim gehen.