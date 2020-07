Jürgen Drews offen wie nie: „Ich habe meine...“

Jürgen Drews ist eine absolute Legende. Seit er 15 Jahre alt ist, steht der Sänger auf der Bühne, verkaufte Millionen Platten, begeisterte unzählige Fans.

Ein bewegtes Leben also, das Jürgen Drews bislang führte. Grund also, eben jenes in einer Biografie zusammenzufassen.

Jürgen Drews spricht offen und ehrlich über sein Leben

Diese erscheint am 17. August diesen Jahres und schon jetzt sind einige Passagen aus dem intimen Werk des Musikers veröffentlicht worden. Passagen, die zeigen, dass Jürgen Drews offen wie nie über sein Leben sprechen beziehungsweise wird.

Jürgen Drews:

Jürgen Ludwig Drews wurde am 2. April 1945 in Nauen geboren

Drews ist ein deutscher Schlagerstar

Seine ersten musikalischen Schritte machte Drews in den 1970er Jahren bei den „Les Humphries SIngers“

1973 startete er parallel dazu eine Solokarriere

1976 hatte er mit „Ein Bett im Kornfeld“ seinen ersten großen Hit

Eigentlich wollte Jürgen Drews gar nicht Sänger, sondern Arzt werden

Am Ballermann tritt er regelmäßig auf

Seit 1995 ist Jürgen Drews mit Ehefrau Ramona verheiratet, sie haben eine Tochter (Joelina Drews, 24 Jahre alt)

Schlagerstar Jürgen Drews auf der Bühne. Foto: imago images

Drews: „Ich habe meine Erfahrungen gesammelt, habe mich weiterentwickelt, aber auch alte Sichtweisen verändert. Letztlich war für mich alles Geschehene zu der jeweiligen Zeit richtig und wichtig, sodass ich heute sagen kann: Es war alles am besten!“

Jürgen Drews war ein „sehr unsicherer Kantonist“

Die Aussagen kommen in gewisser Weise überraschend, hatte Jürgen Drews doch zuletzt noch im „Kölner Treff“ gestanden, dass er lange an starken Selbstzweifeln litt.

Ich habe mich eigentlich gegen fast alle Songs, die erfolgreich wurden, gewehrt. Auch die ich selbst geschrieben habe“, gesteht der Sänger im Alter von 75 Jahren. „Ich traue mir nichts zu. Ich bin sehr unsicher, ein sehr unsicherer Kantonist. Und daher kommt es auch, wie ich manchmal in der Öffentlichkeit aufgetreten bin. Ich rede jetzt von der Vergangenheit, weil ich glaube, dass ich ruhiger geworden bin. Und Ramona attestiert mir das auch des Öfteren.

Da kann man auf die Biografie ja durchaus gespannt sein. „Es war alles am besten - Die Geschichte meines bewegten Lebens“ von Jürgen Drews erscheint am 17. August im Goldmann-Verlag.