Jürgen Drews nimmt Abschied – Überraschende Pläne nach Karriere-Aus

Das war er also, der letzte Live-Auftritt von Schlagerstar Jürgen Drews. Der selbsternannte König von Mallorca stand am Wochenende in Elmau zum letzten Mal auf der großen Bühne. 50 Jahre lang war der Entertainer im Musikbusiness aktiv, schaffte mit dem Song „Ein Bett im Kornfeld“ seinen großen Durchbruch.

Doch jetzt ist Schluss mit dem Schlagergenre. Jürgen Drews verrät nun, wie sein Leben von nun an aussehen wird.

Jürgen Drews: DAS plant der Schlagerstar jetzt nach seinem Karriere-Aus

Es war ein Abschied, der emotionaler nicht hätte sein können. Zahlreiche Fans feierten beim Musikherbst am Wilden Kaiser in Elmau den letzten Auftritt des 77-Jährigen. Als er dann auch noch seine Frau Ramona auf die Bühne holte und von ihrer Ehe schwärmte, da wusste man: Für die beiden bricht nun eine andere schöne Zeit an.

Bei RTL „Exclusiv“ erklärte Jürgen Drews, was genau er jetzt vorhat mit seinem neuen Leben: „Ich gucke schön Fernsehen, ich stelle mir nie den Wecker – geiles Leben!“ Einfach mal nichts tun, also.

Jürgen Drews: Gesundheitlich angeschlagen

Gesundheitlich tut das dem Schlagerstar sicher gut, hat er sein Karriere-Ende doch vordergründig aufgrund seiner Nervenkrankheit Polyneuropathie eingeläutet. Bei der Krankheit ist die Bewegungsfreiheit seiner Beine deutlich eingeschränkt.

Wilde Partys am Ballermann, die Jürgen Drews Jahrzehnte lang gefeiert hat, gingen damit nicht mehr uneingeschränkt. Dass er einen Schlussstrich unter das Thema Musik setzt, hat Jürgen Drews am 9. Juli 2022 bei Florian Silbereisens großer „Schlagerstrandparty“ verkündet.

