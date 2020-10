Jürgen Drews lässt Bombe platzen: „Alles neu!“

am 03.10.2020 um 12:49

Manchmal muss man sich selbst neu erfinden – oder aus der Sicht eines Musikers zumindest einen alten Song. Das hat sich wohl auch Schlagersänger Jürgen Drews gedacht, der jetzt einen echten Klassiker wieder neu aufleben lässt.

Und das verkündet er mit einem Knall bei Instagram. „Alles neu“, heißt es unter dem letzten Post von Jürgen Drews!

Jürgen Drews bringt Klassiker neu raus

Es scheint in der letzten Zeit irgendwie ein neuer Trend zu sein. Songs aus früheren Jahren werden wieder rausgekramt und neu aufgelegt und erobern die Charts. Und jetzt mischt auch der selbsternannte König von Mallorca mit. Denn der 75-Jährige hat seinen Mega-Hit „Ein Bett im Kornfeld“ neu eingespielt und hat sich dazu prominente Unterstützung gesucht.

Gemeinsam mit Schlagesänger Ben Zucker hat er das Lied nochmal eingesungen und „alles neu“ gemacht, wie Jürgen Drews in seinem neuen Post verrrät. „Alles neu! Das Kornfeld, die Single und das Video“, heißt es. Und Jürgen Drews gerät regelrecht ins Schwärmen. „Ben hat alles in Grund und Boden gesungen, einfach geil“.

Jürgen Drews und Ben Zucker haben schon zusammen auf der Bühne gestanden. Jetzt haben sie „Ein Bett im Kornfeld“ neu aufgelegt. Foto: imago images/Future Image/A. Havergo

Und das scheinen auch die Fans so zu sehen:

„Ich bin begeistert“

„Zwei dufte Typen, da kanns ja nur gelingen“

„Ich habe das Video schon drei Mal angeschaut. Ich finde es mega mega geil.“

Doch es gibt natürlich auch Kritiker. So merkt jemand an: „Sorry, aber vielleicht wäre es manchmal besser, Klassiker im Original zu belassen, oder wenigstens vom Sound her nur moderner zu gestalten. Denn der Ben Zucker wird nicht nur langsam langweilig, nein auch seine Reibe passt einfach nicht zu diesem tollen Song.“

Jürgen Drews singt „Ein Bett im Kornfeld“ mit Ben Zucker

Dass nicht jeder positiv auf das Remake reagieren wird, haben bestimmt auch Jürgen Drews und Ben Zucker in Kauf genommen. Sie freuen sich jedenfalls über ihr gemeinsames Duett. Der Song „Ein Bett im Kornfeld“ hat übrigens schon einige Jahre auf dem Buckel.

Jürgen Drews veröffentlichte den Song nämlich erstmals 1976. 1995 mischte dann auch mal Stefan Raab mit und das Kornfeld wurde kurzerhand in ein gelbes Auto verlagert. Und jetzt? Ja jetzt geht's mit Ben Zucker zurück aufs Feld – aber eben mit neuem Klang. (abr)