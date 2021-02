Jürgen Drews: DIESEN Auftritt in Dortmund wird er nie vergessen – „Ein wahrer Albtraum“

Wo Jürgen Drews ist, da ist Party. Das könnte man meinen, wenn man sich die Konzerte des 75-Jährigen in der jüngeren Vergangenheit so anschaut. Volle Hallen, grölende Zuschauer, Feuerwerk und Konfetti.

Doch nicht jedes der Konzerte von Jürgen Drews wurde zu einem riesigen Erfolg. Besonders eines aus Dortmund wird dem „König von Mallorca“ nicht mehr aus dem Kopf gehen. Und das nicht im positiven Sinne. Dabei sollte es der größten Auftritte seines Lebens werden.

Jürgen Drews: Auftritt beim BVB wird zum Albtraum

„Eines Tages sollte ich vor einem wichtigen Spiel des BVB im Dortmunder Stadion auftreten. Das war neu für mich, also reizvoll. Wo sollte es eine bessere Gelegenheit geben, um mit einem Titel mehrere zehntausend Menschen zu erreichen, als in einem Stadion?“, berichtet Jürgen Drews in seiner Biografie „Es war alles am bestenׅ“.

Das ist Jürgen Drews:

Jürgen Ludwig Drews wurde am 2. April 1945 in Nauen geboren

Seine ersten musikalischen Schritte machte Drews in den 1970er Jahren bei den „Les Humphries Singers“, 1973 startete er parallel dazu eine Solokarriere

1976 hatte er mit „Ein Bett im Kornfeld“ seinen ersten großen Hit

Jürgen Drews ist seit 1991 mit Ramona liiert. Das Paar heiratete 1994

2020 veröffentlicht Jürgen Drews seine Biografie „Es war alles am besten“

Bei Instagram folgen ihm über 64.000 Menschen

Seine Tochter Joelina macht auch Schlager

Doch die Gelegenheit wurde zum Desaster, wie der Schlager-Star im Weiteren erzählt. Denn Jürgen Drews hatte sich den obligatorischen Soundcheck vor dem Auftritt gespart und kam nun in den Eindruck eines Phänomens, das jeder BVB-Fan, der schon einmal die Freude eines Heimspiel-Besuches erleben durfte, kennt. Der Ton ist nämlich an verschiedenen Orten des Stadions unterschiedlich laut und daher auch unterschiedlich gut zu verstehen.

Jürgen Drews: „Langsam geriet ich innerlich in Panik“

„So stand ich nun am Spieltag mit Ramona am Spielfeldrand und wartete auf meinen Auftritt. (…) In der Mitte des Stadions, nahe dem Mittelkreis, stand der Stadionsprecher, selber ein Star beim BVB, und sprach zu den Fans. Leider konnte ich aber von dem, was er sagte, kein Wort verstehen. Null. Das machte mich extrem unruhig, und langsam geriet ich innerlich in Panik.“

Die Biografie von Jürgen Drews. Foto: Penguin Random House Verlagsgruppe

So bemerkte Drews auch erst viel zu spät, dass er schon längst auf dem Rasen hätte stehen müssen. Das Playback war schon losgegangen, nur Jürgen Drews hatte irgendwie noch nicht angefangen zu singen. „Die Musik des Playbacks konnte ich nicht hören, und in meiner Not sang ich einfach drauflos, um zu retten, was zu retten war. Natürlich ohne Erfolg.“

Jürgen Drews: „Ein wahrer Albtraum“

Die Fans waren sauer, es folgte ein „wahres Pfeifkonzert“, berichtet Jürgen Drews. „Was sollte ich tun? Ich hatte das Gefühl, in einem schlechten Film gelandet zu sein. Aber abbrechen war für mich keine Option, also zog ich die kompletten dreieinhalb Minuten durch. Ein wahrer Albtraum.“ Ein Gutes hatte die Sache jedoch. Damals gab es noch kein Youtube. Es gibt also nur wenige Zeugnisse des Chaos-Konzerts.

Die Biografie „Es war alles am besten – die Geschichte meines bewegten Lebens“ von Jürgen Drews erscheint im „Goldmann“-Verlag.

