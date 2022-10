Jürgen Drews: Seine Worte gehen ans Herz – „Dem Schicksal sehr dankbar“

Für Jürgen Drews könnte das Jahr nicht emotionaler sein. Der selbsternannte „König von Mallorca“ machte es Anfang Juli öffentlich: Er gab sein Karriere-Ende bekannt. Als er 1976 den Song „Ein Bett im Kornfeld“ herausbrachte, ahnte noch niemand, dass er auch 46 Jahre später noch ein gefragter Sänger sein würde. Doch damit ist nun Schluss.

Am Donnerstag (6. Oktober) absolvierte Jürgen Drews den letzten Live-Auftritt seiner Karriere. Beim Musikherbst am Wilden Kaiser in Ellmau feierte der 77-Jährige noch einmal gemeinsam mit seinen Fans. Und auch eine ganz besondere Person durfte dabei sein.

Jürgen Drews hat letzten Auftritt seiner karriere: Diese Worte gehen ans Herz

Bei dem Musikevent spielte Jürgen Drews noch einmal seine besten Hits. Neben dem Klassiker „Ein Bett im Kornfeld“ standen auch „Wieder alles im Griff“ oder „Wenn die Wunderkerzen brennen“ auf dem Programm. Für den Schlagerstar ein wichtiger Moment, in Ellmau zu performen.

„Es ist für mich was ganz Besonderes, mein letztes Live-Konzert in Ellmau spielen zu dürfen. Mit diesem Ort verbinden mich sehr viele schöne Erinnerungen“, so Jürgen Drews. „Ihr glaubt gar nicht, wie ich das genieße, das ist heute der letzte Auftritt in meinem Leben.“

Und er hatte seelische Unterstützung dabei. Auch seine Frau Ramona ließ es sich nicht nehmen, ihren Ehemann bei seinem letzten Auftritt zu begleiten. Sie wurde am Ende sogar von ihm auf die Bühne geholt. „Wir sind 31 Jahre verheiratet, ich bin ’ne treue Socke, ich kann nicht anders“, scherzte der Sänger und verriet schließlich noch etwas, was vielleicht nicht alle Fans wussten.

Jürgen Drews mit rührender Aussage: „Dem Schicksal sehr dankbar“

Drews: „Ich bin dem Schicksal sehr dankbar. Ich wollte ursprünglich Medizin studieren, wie mein Vater. Als ich zu singen begann, meinte mein Dad. ‚Bleib dabei, Du verarztest die Leute musikalisch.“ Sein Vater sollte recht behalten.