Jürgen Drews mit überraschender Beichte – „Ein paar Tränen habe ich verdrückt“

Für Jürgen Drews ist 2020 ein besonderes Jahr. Es ist das Jahr, in dem er seinen 75. Geburtstag feiert. Seit über 50 Jahren ist er bereits im Showgeschäft tätig. Kein Wunder, dass er bei einer Show nicht fehlen darf: „Silbereisen gratuliert, das große Schlagerjubiläum“ in der ARD.

Florian Silbereisen lädt dazu am kommenden Samstag hochkarätige Schlagerstars ein – unter anderem Jürgen Drews, der dort seinen 75. Geburtstag nachfeiern darf. Der Sänger legt in einem Interview dazu nun eine emotionale Beichte ab.

Jürgen Drews ist schon 75. Foto: imago images/Chris Emil Janßen

Jürgen Drews: Überraschende Beichte – „Tränen habe ich verdrückt“

Bei „Brisant“ wird Jürgen Drews auf sein Alter angesprochen. „Ein paar Tränen habe ich schon verdrückt“, gesteht der selbst ernannte „König von Mallorca“. Und sagt weiter: „Aber das habe ich auch schon mit 50 gemacht und als ich 40 wurde, dachte ich: ‚Oh, jetzt wirst du aber alt‘. Und jetzt bin ich 75, das ist schon ‘ne gehörige Latte. Und ich stehe immer noch auf der Bühne!“

--------------------

Das ist Jürgen Drews:

Jürgen Drews wurde am 2. April 1945 in Nauen geboren

er ist ein deutscher Schlagerstar

Seine ersten musikalischen Schritte machte Drews in den 1970er Jahren bei den „Les Humphries Singers“

1973 startete er parallel dazu eine Solokarriere

1976 hatte er mit „Ein Bett im Kornfeld“ seinen ersten großen Hit

Am Ballermann trat er regelmäßig auf

Seit 1995 ist Jürgen Drews mit Ehefrau Ramona verheiratet,

das Paar hat eine Tochter (Joelina Drews, 24)

2020 bringt er mit Ben Zucker ein Remake von „Ein Bett im Kornfeld“ raus

--------------------

Über seinen Erfolg nach so vielen Jahren freut sich Jürgen Drews tierisch. „Dass ich das erleben darf, darüber bin ich so glücklich“, so der 75-Jährige.

Jürgen Drews: Sein Palast macht dicht! Foto: imago images / Chris Emil Janßen

Erst vor wenigen Wochen legte Jürgen Drews musikalisch mit einem Chart-Klassiker nach – und nahm zusammen mit Ben Zucker den 70er-Jahre-Hit „Ein Bett im Kornfeld“ auf.

--------------------

--------------------

Jürgen Drews: Kollegen lieben ihn

Bei seinen Kollegen kommt er mit seiner Arbeit und seinem gut gelaunten Wesen gut an. Am Samstag wird er zur Jubiläums-Schlagershow von Florian Silbereisen deshalb gleich mit mehreren Künstlern auf der Bühne stehen. Doch vor allem Gastgeber Silbereisen hält viel von dem Mallorca-Star. Was genau er über Jürgen Drews zu sagen hat, erfährst du hier >>>

